Кожевников о Ларионове в «Торпедо»: «Профессор не только игровой, но уже и тренерский. Советская школа плюс восприятие того, что он привез из НХЛ»

Теги Торпедо НХЛ Игорь Ларионов сборная СССР КХЛ Александр Кожевников чемпионат СССР Чемпионат.com Хоккей

Александр Кожевников считает, что Игорь Ларионов стал тренерским профессором.

«Торпедо» при Ларионове выглядит очень здорово. Игорь – профессор не только игровой, но уже и тренерский.

Советская школа хоккея дает о себе знать, плюс восприятие того, что он привез из НХЛ. Их там нагружали не так, как нас в СССР, когда все работали на выживание.

Видно, что команда у Ларионова играет и тренируется с удовольствием. И главное, что это приносит результат», – сказал двукратный олимпийский чемпион. 

Нижегородцы лидируют в таблице Фонбет Чемпионата КХЛ с 19 очками в 11 матчах. 

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10 комментариев

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Джанлука Нальюка
Первый нормальный комментарий Кожевникова (Ларина) ?
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Snow11
По лезвию бритвы или по краю пропасти ходите тов. Кожевников!!!
Тренерский профессор, может быть только один)))!
Кожевников рискует лишиться финансирования)))
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ТимТалер
Интеллект, энтузиазм, профессионализм.
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Антон Некрасов
как же ты не упомянул великого покровителя своего , что он тоже не хуже
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Machine Head
У Кожевникова есть адекватные оценки происходящего. Некоторые тупо лижут выдающемуся.
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Валентин Трошов
Этот алкаш сам себе противоречит
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Maxim Shumov
1) Все мы знаем - у нас только один настоящий профессор: Йозеф Борисович Мауриньо
2) Если это действительно Кожевников сказал - он рискует лишиться регулярных денежных переводов
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adimsonekat
Ответ Джанлука Нальюка
Первый нормальный комментарий Кожевникова (Ларина) ?
На календарь посмотрите, пятница же! Трезвый бы такого не сказал..
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Юрий Павлов
Ответ Snow11
По лезвию бритвы или по краю пропасти ходите тов. Кожевников!!! Тренерский профессор, может быть только один)))! Кожевников рискует лишиться финансирования)))
))))
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