Кожевников о Ларионове в «Торпедо»: «Профессор не только игровой, но уже и тренерский. Советская школа плюс восприятие того, что он привез из НХЛ»

Александр Кожевников считает, что Игорь Ларионов стал тренерским профессором.

« » при выглядит очень здорово. Игорь – профессор не только игровой, но уже и тренерский.

Советская школа хоккея дает о себе знать, плюс восприятие того, что он привез из . Их там нагружали не так, как нас в СССР, когда все работали на выживание.

Видно, что команда у Ларионова играет и тренируется с удовольствием. И главное, что это приносит результат», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Нижегородцы лидируют в таблице Фонбет Чемпионата КХЛ с 19 очками в 11 матчах.