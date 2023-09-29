Кожевников о Ларионове в «Торпедо»: «Профессор не только игровой, но уже и тренерский. Советская школа плюс восприятие того, что он привез из НХЛ»
Александр Кожевников считает, что Игорь Ларионов стал тренерским профессором.
«Торпедо» при Ларионове выглядит очень здорово. Игорь – профессор не только игровой, но уже и тренерский.
Советская школа хоккея дает о себе знать, плюс восприятие того, что он привез из НХЛ. Их там нагружали не так, как нас в СССР, когда все работали на выживание.
Видно, что команда у Ларионова играет и тренируется с удовольствием. И главное, что это приносит результат», – сказал двукратный олимпийский чемпион.
Нижегородцы лидируют в таблице Фонбет Чемпионата КХЛ с 19 очками в 11 матчах.
Тренерский профессор, может быть только один)))!
Кожевников рискует лишиться финансирования)))
2) Если это действительно Кожевников сказал - он рискует лишиться регулярных денежных переводов