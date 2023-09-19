Ларионов о пиве: «Хоккеисты должны нести пример – они играют не для «Газпрома» или «Роснефти». В России это так, к сожалению. В НХЛ болельщики платят игрокам зарплату»

Теги Торпедо НХЛ Газпром Игорь Ларионов КХЛ Роснефть алкоголь и спорт Хоккей

Игорь Ларионов объяснил свое отношение к употреблению пива хоккеистами.

– Восстановление после игры, много матчей, тяжелые нагрузки. Как относитесь к паре кружек пива?

– Игра хоккей сегодня публична. Смотрят дети, женщины, девчонки, юные хоккеисты. Говорить об этом, может, не совсем этично.

С другой стороны, по своей карьере – 12 сезонов в Советском Союзе и 15 сезонов – в Северной Америке. Изначально было сказано, что мы требуем от ребят профессионализма.

Мы не будем ни за кем смотреть, проверять и так далее. Потому что, вы видите, все на ладони. Ты выходишь на сцену – на игры было шесть тысяч зрителей. И нас, тренеров, не обмануть.

Мы хотим, чтобы ребята давали себе отчет, потому что они играют для зрителей. Они играют не для «Башнефти», не для ГАЗа, не для «Роснефти», не для «Газпрома».

К сожалению, так оно и есть в нашем хоккее. В Северной Америке ты играешь для болельщиков, которые платят тебе зарплату. Ты не можешь выйти и валять дурака. Где-то еще и напиться.

Мы все эти вещи доносим в спокойном тоне для того, чтобы ребята были примером. Нося на груди логотип «Торпедо» – это большая ответственность. Город живет игрой. Это очень большой имидж.

И каждый игрок сегодня находится под микроскопом в современных условиях. Вот эти все айфоны, которые моментально вылетают [в интернет]. Нам это не нужно. Мы должны нести пример для молодежи, для мальчишек, тренеров, которые смотрят и детей, которые хотят заниматься хоккеем.

Поэтому, отвечая на ваш вопрос, когда я сам играл, выпивал вот такую баночку пива (Ларионов взял в руку стеклянную бутылку воды) после игры. Больше не хотелось. После игры ты практически обезвожен. Тебе нужна вода как можно больше.

Я большой любитель вина, но никогда не открою никакое вино после игры, потому что не получаю от него удовольствие – рецепторы, усталость, и потом идет обезвоживание организма.

Мы все это говорим ребятам, чтобы они понимали, что это такое. Потому что у них есть время на эти дела – кто хочет. Мы не можем никого контролировать.

Потому что каждый выбирает себе судьбу – хочешь играть 5 лет, 10 лет или 15 лет. Зависит от того, как ты относишься к своему организму.

Здесь все идет на доверии к игроку, которые должен честно посмотреть в глаза, выйти отработать. Потому что мы все видим.

Не пытаемся кого-то поймать, как это было в мое время в ЦСКА. Мы так не работаем, – сказал главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов после матча с «Салаватом Юлаевым».

4 комментария

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Сергей Лебедев
в заголовке - золотые слова!
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Розе Ротенбергино
Ну они вообще за себя и свою карьеру играют, в первую очередь. Вряд-ли кто-то из них думает о Газпроме и Роснефти. Но да: в России нет бизнеса в спорте. Только государственные задачи.
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Лучше б молчал
В России мы все платим зарплаты ротенбергам, причём они нас даже не спрашивают. А уж они платят хоккеистам. Великая скрепная система наделения холопов обязанностями, но не правами.
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Ноябрьский Набат
Профессор какой то другой!
Как будто не из нашего "засранного мира’
У-уважение...
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