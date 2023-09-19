Ларионов о пиве: «Хоккеисты должны нести пример – они играют не для «Газпрома» или «Роснефти». В России это так, к сожалению. В НХЛ болельщики платят игрокам зарплату»
Игорь Ларионов объяснил свое отношение к употреблению пива хоккеистами.
– Восстановление после игры, много матчей, тяжелые нагрузки. Как относитесь к паре кружек пива?
– Игра хоккей сегодня публична. Смотрят дети, женщины, девчонки, юные хоккеисты. Говорить об этом, может, не совсем этично.
С другой стороны, по своей карьере – 12 сезонов в Советском Союзе и 15 сезонов – в Северной Америке. Изначально было сказано, что мы требуем от ребят профессионализма.
Мы не будем ни за кем смотреть, проверять и так далее. Потому что, вы видите, все на ладони. Ты выходишь на сцену – на игры было шесть тысяч зрителей. И нас, тренеров, не обмануть.
Мы хотим, чтобы ребята давали себе отчет, потому что они играют для зрителей. Они играют не для «Башнефти», не для ГАЗа, не для «Роснефти», не для «Газпрома».
К сожалению, так оно и есть в нашем хоккее. В Северной Америке ты играешь для болельщиков, которые платят тебе зарплату. Ты не можешь выйти и валять дурака. Где-то еще и напиться.
Мы все эти вещи доносим в спокойном тоне для того, чтобы ребята были примером. Нося на груди логотип «Торпедо» – это большая ответственность. Город живет игрой. Это очень большой имидж.
И каждый игрок сегодня находится под микроскопом в современных условиях. Вот эти все айфоны, которые моментально вылетают [в интернет]. Нам это не нужно. Мы должны нести пример для молодежи, для мальчишек, тренеров, которые смотрят и детей, которые хотят заниматься хоккеем.
Поэтому, отвечая на ваш вопрос, когда я сам играл, выпивал вот такую баночку пива (Ларионов взял в руку стеклянную бутылку воды) после игры. Больше не хотелось. После игры ты практически обезвожен. Тебе нужна вода как можно больше.
Я большой любитель вина, но никогда не открою никакое вино после игры, потому что не получаю от него удовольствие – рецепторы, усталость, и потом идет обезвоживание организма.
Мы все это говорим ребятам, чтобы они понимали, что это такое. Потому что у них есть время на эти дела – кто хочет. Мы не можем никого контролировать.
Потому что каждый выбирает себе судьбу – хочешь играть 5 лет, 10 лет или 15 лет. Зависит от того, как ты относишься к своему организму.
Здесь все идет на доверии к игроку, которые должен честно посмотреть в глаза, выйти отработать. Потому что мы все видим.
Не пытаемся кого-то поймать, как это было в мое время в ЦСКА. Мы так не работаем, – сказал главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов после матча с «Салаватом Юлаевым».
Как будто не из нашего "засранного мира’
У-уважение...