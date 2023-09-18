Ларионов о музыке в «Торпедо»: «В отличие от коуча Бэбкока, не захожу в соцсети и фотографии игроков. Иногда за нее отвечает фермер Дэни Бокун»

Теги Торпедо Майк Бэбкок НХЛ Игорь Ларионов КХЛ Алексей Кручинин Даниил Бокун Чемпионат.com Хоккей

Игорь Ларионов ответил, какую музыку слушают игроки в «Торпедо».

«Вы знаете, в отличие от коуча Майка Бэбкока, я не захожу в социальные сети и фотографии наших игроков.

У меня есть свои преференции, которые люблю сам. Это классический рок. Но музыка, которую ребята включают и в раздевалке, и в зале, — это их приоритет.

У них разная музыка. И российская, и рэп. Да, она, может быть, мне неприятна. Да, может быть, она не моего стиля.

Но это их среда, это их поле, где они чувствуют себя комфортно. Их раздевалка, где они должны готовиться так, как они готовятся.

Кто отвечает за музыку? Иногда фермер – Дэни Бокун (Даниил Бокун). Когда в зале. Раньше был Круч (Алексей Кручинин), до травмы.

А сейчас я даже не интересуюсь. Главное, чтобы у них был фокус, чтобы были сконцентрированы на матче, выходили с полной отдачей», – сказал главный тренер «Торпедо» Игорь Ларионов.

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