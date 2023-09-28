Владислав Фирстов: «Ларионов для меня как второй отец. Он хочет, чтобы все играли на высоком уровне, дает очень дельные советы»

Владислав Фирстов сообщил, что тренер Игорь Ларионов для него как второй отец.

– не просто тренер, а ментор для ребят? Так можно сказать?

– Он желает нам только добра. Игорь Николаевич – наш главный тренер и хочет, чтобы мы все играли на высоком уровне. Поэтому, например, в нашей раздевалке запрещен сахар.

Ларионов для меня как второй отец. Дает очень дельные советы, к которым нужно прислушиваться и выполнять. Не то, что ездить по рельсам. Наоборот, у нас развязаны руки. Нам говорят, что надо получать удовольствие от игры. Что мы и делаем.

Да что тут говорить? Зайдите в ютуб и посмотрите матчи Ларионова, как он играл раньше за сборную СССР и за « », когда там гремела Русская Пятерка. Как они там шайбу двигали – приятно смотреть! Так ты тратишь меньше усилий, и хоккей получается зрелищнее, – сказал 22-летний нападающий « » .