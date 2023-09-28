Владислав Фирстов: «Ларионов для меня как второй отец. Он хочет, чтобы все играли на высоком уровне, дает очень дельные советы»

Теги Торпедо Детройт Игорь Ларионов сборная СССР КХЛ Матч ТВ Владислав Фирстов Хоккей

Владислав Фирстов сообщил, что тренер Игорь Ларионов для него как второй отец.

– Игорь Ларионов не просто тренер, а ментор для ребят? Так можно сказать?

– Он желает нам только добра. Игорь Николаевич – наш главный тренер и хочет, чтобы мы все играли на высоком уровне. Поэтому, например, в нашей раздевалке запрещен сахар.

Ларионов для меня как второй отец. Дает очень дельные советы, к которым нужно прислушиваться и выполнять. Не то, что ездить по рельсам. Наоборот, у нас развязаны руки. Нам говорят, что надо получать удовольствие от игры. Что мы и делаем.

Да что тут говорить? Зайдите в ютуб и посмотрите матчи Ларионова, как он играл раньше за сборную СССР и за «Детройт», когда там гремела Русская Пятерка. Как они там шайбу двигали – приятно смотреть! Так ты тратишь меньше усилий, и хоккей получается зрелищнее, – сказал 22-летний нападающий «Торпедо» Владислав Фирстов.

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1 комментарий

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Александр_Ронни
Ребята, растите что есть сил и оставайтесь в Торпедо как можно дольше вместе с Профессором! Вы творите историю, вы меняете в лучшую сторону весь наш хоккей своей игрой!
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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