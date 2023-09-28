Черкас о Плешкове: «Поражен игрой вратаря СКА. Кен Драйден отдыхает»

Теги СКА Сергей Черкас КХЛ Кен Драйден Юхан Маттссон Никита Серебряков Адмирал Дмитрий Николаев Артемий Плешков Хоккей

Сергей Черкас оценил игру голкипера СКА Артемия Плешкова.

В матче с «Сибирью» (3:0) Плешков сделал 2-й шатаут в сезоне, отразив 20 бросков.

– Я поражен игрой вратаря СКА. Если взять его статистику, то у него два матча на ноль и еще в двух – против «Северстали» и «Адмирала» – Плешков пропустил по шайбе. Это называется «Кен Драйден отдыхает».

Но я хочу сказать, что не может добывать сухие победы один вратарь. Когда команда играет, набирает обороты, тогда и голкиперу легче. Я после победы СКА над «Северсталью» говорил, что армейцы выходят из кризиса. Меня даже подкалывали в интернете по этому поводу.

Но СКА и правда поймал игру, блестяще провел дальневосточное турне. Ошибки еще есть. Соперники создают моменты – это было и в матче с «Адмиралом», и в матче с «Сибирью». Тем не менее здорово играют защитники, нападающие отрабатывают назад, игроки ловят на себя шайбу. Поэтому три гола забивают и при этом не пропускают, что очень важно.

– У Плешкова процент отраженных бросков – 97,7. Это круто?

– Это очень высокий показатель. Когда хорошо играет вратарь СКА, я все время радуюсь. Повторюсь, у команды сильная вратарская бригада. Плюс ее может пополнить Никита Серебряков из «Адмирала», тоже хороший голкипер.

– Это не навредит? Есть швед Юхан Маттссон, Дмитрий Николаев, Артемий Плешков поймал игру. Еще и Серебряков…

– Тренеры СКА разберутся. Но я вижу, что конкуренция здоровая, и Плешков ее просто выиграл, – сказал бывший вратарь СКА Сергей Черкас.

Ротенберг о Серебрякове: «Всегда рады иметь сильнейших игроков. Когда «Вегас» выиграл Кубок Стэнли, у них играл четвертый вратарь. Нужно иметь минимум двух сильных голкиперов»

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