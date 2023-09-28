Черкас о Плешкове: «Поражен игрой вратаря СКА. Кен Драйден отдыхает»

Сергей Черкас оценил игру голкипера СКА Артемия Плешкова.

В матче с «Сибирью» (3:0) Плешков сделал 2-й шатаут в сезоне, отразив 20 бросков.

– Я поражен игрой вратаря СКА. Если взять его статистику, то у него два матча на ноль и еще в двух – против «Северстали» и «Адмирала» – Плешков пропустил по шайбе. Это называется « отдыхает».

Но я хочу сказать, что не может добывать сухие победы один вратарь. Когда команда играет, набирает обороты, тогда и голкиперу легче. Я после победы СКА над «Северсталью» говорил, что армейцы выходят из кризиса. Меня даже подкалывали в интернете по этому поводу.

Но СКА и правда поймал игру, блестяще провел дальневосточное турне. Ошибки еще есть. Соперники создают моменты – это было и в матче с « », и в матче с «Сибирью». Тем не менее здорово играют защитники, нападающие отрабатывают назад, игроки ловят на себя шайбу. Поэтому три гола забивают и при этом не пропускают, что очень важно.

– У Плешкова процент отраженных бросков – 97,7. Это круто?

– Это очень высокий показатель. Когда хорошо играет вратарь СКА, я все время радуюсь. Повторюсь, у команды сильная вратарская бригада. Плюс ее может пополнить из «Адмирала», тоже хороший голкипер.

– Это не навредит? Есть швед , , Артемий Плешков поймал игру. Еще и Серебряков…

– Тренеры СКА разберутся. Но я вижу, что конкуренция здоровая, и Плешков ее просто выиграл, – сказал бывший вратарь СКА Сергей Черкас.

Ротенберг о Серебрякове: «Всегда рады иметь сильнейших игроков. Когда «Вегас» выиграл Кубок Стэнли, у них играл четвертый вратарь. Нужно иметь минимум двух сильных голкиперов»