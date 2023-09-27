Роман Ротенберг: «Нужно измерять толщину льда, он должен быть 35-50 мм. Когда шайба скачет, ее тяжело укротить. Это уже не хоккей, а дзюдо»

Теги Сибирь СКА КХЛ Роман Ротенберг Арена-Сибирь Хоккей

Роман Ротенберг оценил качество льда на арене в Новосибирске.

Главный тренер СКА высказался после матча с «Сибирью» (3:0).

– Как вам лед? Многие команды, которые приезжают в Новосибирск, отмечают, что он неидеального качества.

– Важный разговор по поводу льда – нужно измерять его толщину. Мы стали это делать. У нас в Питере тоже все не так просто было со льдом – мы его сейчас растопили.

Ни к кому нет никаких претензий. Есть прибор, который измеряет толщину льда. По техническому регламенту лед должен быть 35-50 миллиметров. К сожалению, лига это не проверяет. А мы сами стали проверять – он почти везде был 60 миллиметров.

На «Сибирь-Арене» не успели проверить, а на многих других аренах – 60 миллиметров. Получается, что на этом льду в принципе нельзя играть. Это недопуск. Нужно, чтобы лига проверяла, чтобы специалисты оценивали качество льда.

Если он 60 миллиметров, шайба будет скакать. Мы видели это в предыдущих матчах и сегодня. Но это может быть связано с тем, что подготовить лед на новой арене непросто. Это тяжелый труд заливщиков. Нужно смотреть на качество воды, фильтровать ее – высокотехнологичный вопрос.

Важно, чтобы на каждой арене было высокое качество льда. Хочу еще раз обратиться в лигу, чтобы она проверяла лед на каждой арене. Если надо его растопить – есть пауза в чемпионате. Пусть топят и заливают заново, чтобы мы всегда видели яркий хоккей.

Когда шайба скачет по льду, ее тяжело укротить. Мы теряем зрелищность, голы, спонсоров. Это уже не хоккей, а дзюдо на льду, – сказал главный тренер СКА Роман Ротенберг.

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16 комментариев

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Jaguarrr
Молодец, ко всему подходит системно. В профессиональном спорте мелочей не бывает. Еще бы не плохо анализ воды брать, из которой лед заливают. Если в ней железа много, коньки не скользят, ноги не едут, а шайба как раз больше прыгает. Ой, об этом он тоже упомянул, вот что значит профессионал.
+11
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Oleg Olegov
Я хз, но в дзюдо 60 мм льда тоже многовато, наверно.
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Jaguarrr
Перечитал интервью и понял, к чему он клонит! Всем по технарю со СКА, у кого не 35-50 мм хочет Роман!
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личные рекорды это не хоккей
еще надо высоту до потолка замерить, количество сидений пересчитать, а главное объем мозга измерить, у заливщиков
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Darkhan Darkhan
Про Дзюдо пусть у папиного друга спросит, ему виднее
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Заборостроитель
Вайб от Щави пошел🤣
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alklimov2018
Бедные... как же в 80-90-е играли? Там регламент вообще на эти мм не смотрел.
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продавец-пипец
Объясните скорее этому дуракунедотререру, что шайба "скачет" не из-за толщины льда!!!!Спасите хоккей от этого дзюдоиста!!!!!
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продавец-пипец
Дырку в его фляге измерить срочно надо!!!!
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Михаил Качалов
Скажите этому Павлину чтобы наконец перестал балаболить уже становится не смешно.
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Михаил Качалов
Ответ Jaguarrr
Молодец, ко всему подходит системно. В профессиональном спорте мелочей не бывает. Еще бы не плохо анализ воды брать, из которой лед заливают. Если в ней железа много, коньки не скользят, ноги не едут, а шайба как раз больше прыгает. Ой, об этом он тоже упомянул, вот что значит профессионал.
Одним словом балабол, с которым не соскучишься
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Михаил Качалов
Ответ продавец-пипец
Объясните скорее этому дуракунедотререру, что шайба "скачет" не из-за толщины льда!!!!Спасите хоккей от этого дзюдоиста!!!!!
Уже похоже поздно спасать.
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