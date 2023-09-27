Козлов о том, что «Салават» стал закрытой командой: «Не соглашусь. Мы играем по ситуации. Хоккей сейчас такой, надо уметь не только атаковать, важен баланс»
Виктор Козлов прокомментировал победу в матче против «Трактора» (5:3).
– Хорошее шоу получилось с нашей стороны: повели, потом позволили сопернику сравнять счет и героически выиграли. Газимов и Кадыров сыграли первый матч за «Салават», сразу их в пекло бросили. Саша Самонов отдал голевую передачу. Хорошая поддержка болельщиков была на трибунах.
– Что случилось во втором периоде, когда пропустили две шайбы подряд?
– Неправильно сыграли в обороне. Чуть затянули смены и пропустили две шайбы.
– Девять очков у звена Пименова. Оставите эту тройку, не будете разбивать?
– Как вы думаете? Девять очков, зачем их разбивать? Надеюсь, что химия сохранится.
– Нет желания разбить тройку: Хмелевски, Дроздов, Башкиров? У них мало что получается.
– Сезон длинный. Ребята столкнулись с трудностями, но это не значит, что им надо перестать верить в себя. Надо сфокусироваться на своих действиях, успокоиться и делать свою работу. У них хороший уровень мастерства.
– Летом говорили, что будете активно подтягивать защитников. Скоро вернутся травмированные, как быть?
– Те, кто будут держать уровень, останутся. У нас много матчей, опытная линия обороны. Впереди пять игр через день. Кому-то будем давать отдыхать. Не забывайте, что у нас два молодых защитника травмированы – Комаров и Цулыгин.
– Есть ощущение, что «Салават» стал закрытой командой. Это правильное суждение?
– Я не соглашусь. Мы играем по ситуации, по своему уровню игроков, физическому состоянию. Хоккей сейчас такой, надо уметь не только атаковать, здесь важен баланс. Необходимо грамотно играть в обороне. Мы можем добавить в атаке, у нас есть потенциал.
– Повлияла ли на вас и команду критика после дерби?
– Мы хотим играть весело все 60 минут. Как играли в Казани, так не должны действовать. Хотели реабилитироваться.
– Никита Филатов высказал мнение, что в Уфе к хоккею другие требования. Все ждут веселый и бразильский хоккей, только атака. Что вы думаете по этому поводу?
– Вы говорите про 2010, 2011 год?
– И про конец 2010-х.
– Кто были ведущими игроками команды?
– Умарк и другие.
– Вот. Мы хотим играть в атаку и стремимся к этому. Но важен и результат, необходимо приносить победу. Команда строится, мы хотим играть ярче, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов.
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