Козлов о том, что «Салават» стал закрытой командой: «Не соглашусь. Мы играем по ситуации. Хоккей сейчас такой, надо уметь не только атаковать, важен баланс»

Виктор Козлов прокомментировал победу в матче против «Трактора» (5:3).

– Хорошее шоу получилось с нашей стороны: повели, потом позволили сопернику сравнять счет и героически выиграли. Газимов и Кадыров сыграли первый матч за «Салават», сразу их в пекло бросили. Саша Самонов отдал голевую передачу. Хорошая поддержка болельщиков была на трибунах.

– Что случилось во втором периоде, когда пропустили две шайбы подряд?

– Неправильно сыграли в обороне. Чуть затянули смены и пропустили две шайбы.

– Девять очков у звена . Оставите эту тройку, не будете разбивать?

– Как вы думаете? Девять очков, зачем их разбивать? Надеюсь, что химия сохранится.

– Нет желания разбить тройку: , , ? У них мало что получается.

– Сезон длинный. Ребята столкнулись с трудностями, но это не значит, что им надо перестать верить в себя. Надо сфокусироваться на своих действиях, успокоиться и делать свою работу. У них хороший уровень мастерства.

– Летом говорили, что будете активно подтягивать защитников. Скоро вернутся травмированные, как быть?

– Те, кто будут держать уровень, останутся. У нас много матчей, опытная линия обороны. Впереди пять игр через день. Кому-то будем давать отдыхать. Не забывайте, что у нас два молодых защитника травмированы – Комаров и Цулыгин.

– Есть ощущение, что «Салават» стал закрытой командой. Это правильное суждение?

– Я не соглашусь. Мы играем по ситуации, по своему уровню игроков, физическому состоянию. Хоккей сейчас такой, надо уметь не только атаковать, здесь важен баланс. Необходимо грамотно играть в обороне. Мы можем добавить в атаке, у нас есть потенциал.

– Повлияла ли на вас и команду критика после дерби?

– Мы хотим играть весело все 60 минут. Как играли в Казани, так не должны действовать. Хотели реабилитироваться.

– Никита Филатов высказал мнение, что в Уфе к хоккею другие требования. Все ждут веселый и бразильский хоккей, только атака. Что вы думаете по этому поводу?

– Вы говорите про 2010, 2011 год?

– И про конец 2010-х.

– Кто были ведущими игроками команды?

– Умарк и другие.

– Вот. Мы хотим играть в атаку и стремимся к этому. Но важен и результат, необходимо приносить победу. Команда строится, мы хотим играть ярче, – сказал главный тренер « » Виктор Козлов.