Козлов о том, что «Салават» стал закрытой командой: «Не соглашусь. Мы играем по ситуации. Хоккей сейчас такой, надо уметь не только атаковать, важен баланс»

Теги Салават Юлаев Трактор Виктор Козлов КХЛ Александр Самонов Иван Дроздов Саша Хмелевски Артем Пименов Данил Башкиров Ильдан Газимов Динис Кадыров Хоккей

Виктор Козлов прокомментировал победу в матче против «Трактора» (5:3).

– Хорошее шоу получилось с нашей стороны: повели, потом позволили сопернику сравнять счет и героически выиграли. Газимов и Кадыров сыграли первый матч за «Салават», сразу их в пекло бросили. Саша Самонов отдал голевую передачу. Хорошая поддержка болельщиков была на трибунах.

– Что случилось во втором периоде, когда пропустили две шайбы подряд?

– Неправильно сыграли в обороне. Чуть затянули смены и пропустили две шайбы.

– Девять очков у звена Пименова. Оставите эту тройку, не будете разбивать?

– Как вы думаете? Девять очков, зачем их разбивать? Надеюсь, что химия сохранится.

– Нет желания разбить тройку: Хмелевски, Дроздов, Башкиров? У них мало что получается.

– Сезон длинный. Ребята столкнулись с трудностями, но это не значит, что им надо перестать верить в себя. Надо сфокусироваться на своих действиях, успокоиться и делать свою работу. У них хороший уровень мастерства.

– Летом говорили, что будете активно подтягивать защитников. Скоро вернутся травмированные, как быть?

– Те, кто будут держать уровень, останутся. У нас много матчей, опытная линия обороны. Впереди пять игр через день. Кому-то будем давать отдыхать. Не забывайте, что у нас два молодых защитника травмированы – Комаров и Цулыгин.

– Есть ощущение, что «Салават» стал закрытой командой. Это правильное суждение?

– Я не соглашусь. Мы играем по ситуации, по своему уровню игроков, физическому состоянию. Хоккей сейчас такой, надо уметь не только атаковать, здесь важен баланс. Необходимо грамотно играть в обороне. Мы можем добавить в атаке, у нас есть потенциал.

– Повлияла ли на вас и команду критика после дерби?

– Мы хотим играть весело все 60 минут. Как играли в Казани, так не должны действовать. Хотели реабилитироваться.

– Никита Филатов высказал мнение, что в Уфе к хоккею другие требования. Все ждут веселый и бразильский хоккей, только атака. Что вы думаете по этому поводу?

– Вы говорите про 2010, 2011 год?

– И про конец 2010-х.

– Кто были ведущими игроками команды?

– Умарк и другие.

– Вот. Мы хотим играть в атаку и стремимся к этому. Но важен и результат, необходимо приносить победу. Команда строится, мы хотим играть ярче, – сказал главный тренер «Салавата Юлаева» Виктор Козлов.

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3 комментария

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Ачиваков Марат
Много еще есть над чем поработать, команда и 50% не показывает своего возможного уровня.
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RusSh
Скамейка короткая, приходиться привлекать зелёных пацанов, отсюда и провалы такие.....а Хмелевского надо в другое звено ставить.
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Амин Манн
Самонов молодец
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