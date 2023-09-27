Агент Пулккинена: «Теему тренируется с одним серьезным клубом в Европе. Ждем интересных предложений из КХЛ»
Агент Теему Пулккинена сообщил, что форвард ждет интересных предложений из КХЛ.
«У Теему Пулккинена ситуация прежняя: предложения приходят, но нас они по определенным причинам не устраивают.
Теему сейчас тренируется с одним серьезным клубом в Европе, ждем интересных предложений из КХЛ. Ждали до сегодняшнего дня, так что подождем еще чуть-чуть.
Теему в хорошей физической форме и очень хочет играть в хоккей», – сказал агент Алеша Пилко.
В минувшем розыгрыше Фонбет Чемпионата КХЛ Пулккинен набрал 27 (15+12) очков в 63 играх за «Трактор».
разве что травма ведущего игрока позволит получить хороший контракт.
или Бушу дать гражданство уже, все равно его в СА не сильно ждут)