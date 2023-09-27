Агент Пулккинена: «Теему тренируется с одним серьезным клубом в Европе. Ждем интересных предложений из КХЛ»

Теги Трактор возможные переходы КХЛ Теему Пулккинен Чемпионат.com Алеша Пилко Хоккей

Агент Теему Пулккинена сообщил, что форвард ждет интересных предложений из КХЛ.

«У Теему Пулккинена ситуация прежняя: предложения приходят, но нас они по определенным причинам не устраивают.

Теему сейчас тренируется с одним серьезным клубом в Европе, ждем интересных предложений из КХЛ. Ждали до сегодняшнего дня, так что подождем еще чуть-чуть.

Теему в хорошей физической форме и очень хочет играть в хоккей», – сказал агент Алеша Пилко.

В минувшем розыгрыше Фонбет Чемпионата КХЛ Пулккинен набрал 27 (15+12) очков в 63 играх за «Трактор».

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4 комментария

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Andreir888
Хороший финн, надо брать!
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Анна
Я была бы рада его видеть обратно.
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цэсемьэр
чем дольше ждёт, тем меньше денег останется у клубов.
разве что травма ведущего игрока позволит получить хороший контракт.
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Павел Адов
Шулака в лес, Пулккинена в Омск)
или Бушу дать гражданство уже, все равно его в СА не сильно ждут)
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