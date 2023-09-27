Агент Пулккинена: «Теему тренируется с одним серьезным клубом в Европе. Ждем интересных предложений из КХЛ»

Агент Теему Пулккинена сообщил, что форвард ждет интересных предложений из КХЛ.

«У Теему Пулккинена ситуация прежняя: предложения приходят, но нас они по определенным причинам не устраивают.

Теему сейчас тренируется с одним серьезным клубом в Европе, ждем интересных предложений из КХЛ. Ждали до сегодняшнего дня, так что подождем еще чуть-чуть.

Теему в хорошей физической форме и очень хочет играть в хоккей», – сказал агент .

В минувшем розыгрыше Фонбет Чемпионата КХЛ Пулккинен набрал 27 (15+12) очков в 63 играх за « ».