Яремчук о 3 очках «Витязя» в 10 играх: «Провал какой-то получился. То, что болельщики стали меньше ходить – закономерно»

Александр Яремчук назвал провалом стартовый отрезок сезона для «Витязя».

Команда идет на последнем месте в Фонбет Чемпионате КХЛ с 3 очками в 10 играх.

– У «Витязя» позади 10 матчей – семиматчевая домашняя и трехматчевая гостевая серии, и всего одна победа. Какие впечатления от игр дома? На первой было 3500 зрителей, но с каждым матчем количество людей уменьшалось.

– То, что болельщики стали меньше ходить на матчи – это закономерно. Команда проигрывает.

Причина неудач? Мы много думаем над этим, проводим общекомандные собрания. Будем стараться что-то менять, потому что так, конечно, нельзя.

У нас был шанс хорошо стартовать во время домашней серии, календарь как раз удачно сложился для « ». Но получился какой-то провал, – сказал нападающий подмосковного клуба.