Яремчук о 3 очках «Витязя» в 10 играх: «Провал какой-то получился. То, что болельщики стали меньше ходить – закономерно»
Александр Яремчук назвал провалом стартовый отрезок сезона для «Витязя».
Команда идет на последнем месте в Фонбет Чемпионате КХЛ с 3 очками в 10 играх.
– У «Витязя» позади 10 матчей – семиматчевая домашняя и трехматчевая гостевая серии, и всего одна победа. Какие впечатления от игр дома? На первой было 3500 зрителей, но с каждым матчем количество людей уменьшалось.
– То, что болельщики стали меньше ходить на матчи – это закономерно. Команда проигрывает.
Причина неудач? Мы много думаем над этим, проводим общекомандные собрания. Будем стараться что-то менять, потому что так, конечно, нельзя.
У нас был шанс хорошо стартовать во время домашней серии, календарь как раз удачно сложился для «Витязя». Но получился какой-то провал, – сказал нападающий подмосковного клуба.
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