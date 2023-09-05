«Витязь» после разгрома от минского «Динамо» возместит расходы фанатов, купивших билеты на матч с «Адмиралом». Промокод 0:7 даст 100% скидку
Болельщики «Витязя» могут бесплатно посетить матч против «Адмирала».
Игра состоится 6 сентября.
«Витязь» сделал билеты бесплатными после разгрома от минского «Динамо» (0:7).
«Вчерашний вечер сложился крайне неудачно для нашей команды. Но ваша поддержка на прошедшей игре была хороша! Ваши эмоции, ваш настрой и ваша преданность заслуживает большего.
Хоккейный клуб «Витязь» принял решение о возмещении финансовых расходов болельщиков, купивших билеты на матч 06.09 между командами ХК «Витязь» – ХК «Адмирал».
Для тех болельщиков, кто еще не приобрел билет на матч с «Адмиралом», действует промокод «0:7». Он даст 100% скидку на игру», – говорится в сообщении «Витязя».
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