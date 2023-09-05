«Витязь» после разгрома от минского «Динамо» возместит расходы фанатов, купивших билеты на матч с «Адмиралом». Промокод 0:7 даст 100% скидку

Теги Витязь болельщики КХЛ Адмирал деньги Хоккей

Болельщики «Витязя» могут бесплатно посетить матч против «Адмирала».

Игра состоится 6 сентября.

«Витязь» сделал билеты бесплатными после разгрома от минского «Динамо» (0:7).

«Вчерашний вечер сложился крайне неудачно для нашей команды. Но ваша поддержка на прошедшей игре была хороша! Ваши эмоции, ваш настрой и ваша преданность заслуживает большего.

Хоккейный клуб «Витязь» принял решение о возмещении финансовых расходов болельщиков, купивших билеты на матч 06.09 между командами ХК «Витязь» – ХК «Адмирал».

Для тех болельщиков, кто еще не приобрел билет на матч с «Адмиралом», действует промокод «0:7». Он даст 100% скидку на игру», – говорится в сообщении «Витязя».

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7 комментариев

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цэсемьэр
достойно
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Machine Head
Ну молодцы , что сказать . Хоть такая реабилитация .
+7
-1
+6
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Rodgeras
Первый оаз такой ход вижу! Были прецеденты?
+3
0
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Руслан Х
Главное,чтобы фанаты пришли…🤔
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Венер Кучербаев
аплодирую менеджменту Витязей!!!
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morgan
Промокод 0:7 🤣
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Booligan
Последний сезон перед ВХЛ, надо поддержать ребят
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