Президент «Витязя» о бесплатных билетах на игру с «Адмиралом»: «Мы разочаровали болельщиков. Решили хоть как-то их отблагодарить»

Президент «Витязя» высказался о бесплатных билетах на игру с «Адмиралом».

Клуб сделал билеты на матч против «Адмирала» бесплатными после разгрома от минского «Динамо» (0:7). «Витязь» возместит расходы фанатов, уже купивших билеты на игру.

– Я посчитал, что это будет правильно, потому что болельщики нас поддерживают постоянно. Может быть, их было не так много, как хотелось бы. Но они были и поддерживали команду до конца, несмотря на счет, никто с трибун не ушел.

А мы их разочаровали, поэтому было принято решение – хоть как-то отблагодарить их.

– Вы считали, сколько клуб потеряет с точки зрения финансов?

– Нет, честно говоря, мы это не подсчитывали. В данной ситуации речь не про деньги. Надо быть благодарным людям.

– С командой поговорили, чтобы ребята были мотивированными на ближайший матч?

– Конечно, разговаривали. И с командой в целом, и отдельно с рядом игроков. Но разговоры – разговорами, а все решится на льду, на площадке.

У нас в целом неприятный старт, мы проиграли в первом матче, ведя 2:0, а вчера вообще пропустили сразу семь, из них несколько – в большинстве. Это неприятно, но даже после таких поражений надо делать выводы и делать так, чтобы они были полезными, – сказал Михаил Головков.