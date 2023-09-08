Щитов о «Витязе»: «При Буцаеве команда играла лучше. Болельщики практически не ходят, как-то не впечатляет это абсолютно»

Теги Витязь болельщики Никита Щитов Вячеслав Буцаев КХЛ Хоккей

Никита Щитов подверг критике игру «Витязя».

В 3 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ подмосковный клуб одержал 1 победу и потерпел 2 поражения при разнице шайб 4:12.

Средняя посещаемость игр – 2261 зритель (около 40% от вместимости арены в Балашихе). 

«На меня «Витязь» не производит абсолютно никакого впечатления. Смотрел трансляции их матчей, и мне абсолютно не понравилось, что на команду практически не ходят болельщики.

Как-то не впечатляет это абсолютно. При Буцаеве команда играла лучше в прошлом сезоне», – сказал бывший защитник клубов КХЛ. 

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2 комментария

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Why always me?!
Витязь - команда, которая непонятно какой город представляет. Подольск, Чехов, снова Подольск, теперь вроде в Балашихе. Дальше куда, Мытищи может или Воскресенск? Так что не удивительно что болельщики теряются.
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Mikl_5555
самым лучшим витязь был,когда были тафгаи.. во они гоняли всех по площадке..
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