Щитов о «Витязе»: «При Буцаеве команда играла лучше. Болельщики практически не ходят, как-то не впечатляет это абсолютно»

Никита Щитов подверг критике игру «Витязя».

В 3 матчах Фонбет Чемпионата КХЛ подмосковный клуб одержал 1 победу и потерпел 2 поражения при разнице шайб 4:12.

Средняя посещаемость игр – 2261 зритель (около 40% от вместимости арены в Балашихе).

«На меня «Витязь» не производит абсолютно никакого впечатления. Смотрел трансляции их матчей, и мне абсолютно не понравилось, что на команду практически не ходят болельщики.

Как-то не впечатляет это абсолютно. При Буцаеве команда играла лучше в прошлом сезоне», – сказал бывший защитник клубов КХЛ.

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