Федотов об НХЛ: «У меня контракт на 2 года, обязательства, после этого будет видно. Может, сверхсрочную службу придумают. Миллион факторов может быть»

Теги ЦСКА Филадельфия НХЛ КХЛ Иван Федотов Хоккей

Иван Федотов высказался касательно возможного отъезда в НХЛ.

– Не хочу противопоставлять ЦСКА и «Филадельфию», но если ты скажешь, что не мечтал об НХЛ, не мечтал о «Филадельфии», я посчитаю, что ты просто кривишь душой, потому что все мечтают об НХЛ. Но сейчас НХЛ немножечко отдаляется. Веришь ли ты, что когда-нибудь там окажешься, если не в «Филадельфии», то, может быть, в другом клубе? Что для этого нужно сделать?

– Время покажет. Думаю, впереди еще много игровых лет. Травмы не преследуют. Что будет завтра – никто не знает.

Моя задача сейчас – как можно быстрее вернуться на свой уровень. А дальше – у меня есть контракт, обязательства, после этого будет видно.

Сейчас [пройдет] два года, а там уже не знаю, может, НХЛ не будет, а может, будет. Может, КХЛ не будет. Миллион факторов может быть. Может, какую-нибудь сверхсрочную службу придумают, я не знаю (смеется). Образно, – сказал вратарь ЦСКА Иван Федотов в эфире радио «Маяк».

Напомним, 1 июля 2022 года голкипер, подписавший контракт с «Филадельфией» на год, был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. В июле 2023-го после службы в армии Федотов подписал соглашение с ЦСКА на 2 года.

ИИХФ объявила, что контракт игрока с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

Вратарь провел за ЦСКА уже шесть матчей в этом сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ, несмотря на дисквалификацию.

Федотов о «Филадельфии»: «Все уже было сказано людьми вышестоящими, руководящими. Контракт с ЦСКА. Мое дело – ловить шайбы»

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53 комментария

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garazhkucherova
Видно, что у человека бомбит, но яйца в жёстких тисках. Жаль Ивана, по-человечески жаль
+84
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Ебздрогыч
Может, какую-нибудь сверхсрочную службу придумают, я не знаю.

Придумают, Ваня, для тебя точно придумают
+57
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Иван Иванов
Серьезно так накинул.
Походу не все ладно и складно там как выносит СМИ.
Интересна реакция верхов на это.
Думаю в НХЛ ему ради принципа дорогу перекроют.
Как Могильный или Малкин не убежит времена не те.
+25
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garazhkucherova
Ответ Денис Феношин
Что ему мешает в НХЛ уехать? Он в тюрьме? Собрался бы да поехал, контракт есть практически на руках. Из совка и не так убегали. Скорее мозги промыли.
Он не просто так свой иск к Минобороны отозвал, хотя по закону имел все шансы выиграть. Чем то ему пригрозили, скорее всего родственникам. Поэтому и не боялись, что с ОАЭ сбежит, есть рычаги давления
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sabur
Ответ Иван Иванов
Серьезно так накинул. Походу не все ладно и складно там как выносит СМИ. Интересна реакция верхов на это. Думаю в НХЛ ему ради принципа дорогу перекроют. Как Могильный или Малкин не убежит времена не те.
Дорогу перекрыли ему год назад, очевидно же.
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Fona
Кому он будет нужен после его фоток в Дубае и возвращении в ЦСКА?
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bukvoed33
Шарик ты балбес👌
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Darth_Malice
Ответ Денис Феношин
Что ему мешает в НХЛ уехать? Он в тюрьме? Собрался бы да поехал, контракт есть практически на руках. Из совка и не так убегали. Скорее мозги промыли.
так он и пытался уехать, результат вроде всем известен. ладно хоть не тюрьма, армия только
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mas76
как то уже даже не интересен он со своей историей
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jqzn88xn6n
А Иван с юмором)
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Andrey w
Вдруг мне скажут еще что то сделать или куда то сходить я же не смогу отказать им же видение))
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Петроград
Кто под прошлой новостью просил Ивана моргнуть трижды, если его держат в заложниках? Считайте, он моргнул.
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Кавабунга Шреддоголовый
Да, сильно тебя за одно место взяли. Сжали так крепко, что чуть ли не фольцетом говоришь
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Graziano
Ваня, самолеты летают, паспорт у тебя вроде никто не отбирал. Понимаю, что рушить мосты сложно. Но иногда приходится делать сложный выбор.
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viktorpavlov70
Да нет, просто контракт с армией заставят подписать и всё.
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Орыс-орыс онбаган
Ответ garazhkucherova
Видно, что у человека бомбит, но яйца в жёстких тисках. Жаль Ивана, по-человечески жаль
Говорят, он сам по себе напонтованный был, посылал всех и вся. Но все равно, наказали его оч жестоко...
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Денис Феношин
Ответ Darth_Malice
святая простота, вот бы у всех так легко всё было. человека снифига забирают чуть ли не с улицы, ограничивают всю связь и увозят на крайний север. просто потому что он сам захотел жить так, как ему надо и играть, где сам хочет. а так ничего конечно не мешает, нет, что вы. пускай едет, посмотрим, что с ним в этот раз сделают
Могильный из совка сбежал без денег, без возможности улететь напрямую заграницу. А тут каждый день рейсы в Стамбул. Вообще не вижу проблемы.
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Darth_Malice
Ответ Денис Феношин
Могильный из совка сбежал без денег, без возможности улететь напрямую заграницу. А тут каждый день рейсы в Стамбул. Вообще не вижу проблемы.
в 89м году то, когда уже решето было? вот это достижение. попробовал бы он уехать лет на 30-40 раньше, тогда можно было бы преподносить, как великий побег
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Ответ Кавабунга Шреддоголовый
Да, сильно тебя за одно место взяли. Сжали так крепко, что чуть ли не фольцетом говоришь
Дык тебя тоже не отпускают.) Или с детства ты тенор тренируешь сжатием ?
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Booligan
Ответ Денис Феношин
Решето не решето, а потом всю команду шерстили с родственниками. И рейсов прямых за границу не было. Так что сейчас то мешает улететь?
Ну челу сказали, что в случае отъезда с родителями будет несчастный случай. Во времена СССР такое представить было невозможно, никто из родителей Фетисова, Фёдорова или Могильного не пострадал. Может и понты, но проверять Иван не захотел
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Кавабунга Шреддоголовый
Только вот у тебя еще есть обязательство в Филадельфии, на которое ты болт забил даже не поинтересовавшись, что там с контрактом
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alexfps79
А какое наказание от ИИХФ, что-то Федотов играет, толку от этой дисквалификации?
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Барин
Федот, да не тот. (с)
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Александр Кожевников
Ответ Денис Феношин
Что ему мешает в НХЛ уехать? Он в тюрьме? Собрался бы да поехал, контракт есть практически на руках. Из совка и не так убегали. Скорее мозги промыли.
Он уже пытался, результат ты знаешь.Пытаться ещё раз, видимо человеку объяснили.Был бы человек,статья найдется.
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Денис Феношин
Ответ Александр Кожевников
Он уже пытался, результат ты знаешь.Пытаться ещё раз, видимо человеку объяснили.Был бы человек,статья найдется.
Как он пытался? Он пытался улететь? Нет. Он тупо подписал контракт и все)
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