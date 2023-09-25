Федотов об НХЛ: «У меня контракт на 2 года, обязательства, после этого будет видно. Может, сверхсрочную службу придумают. Миллион факторов может быть»

Иван Федотов высказался касательно возможного отъезда в НХЛ.

– Не хочу противопоставлять ЦСКА и «Филадельфию», но если ты скажешь, что не мечтал об , не мечтал о «Филадельфии», я посчитаю, что ты просто кривишь душой, потому что все мечтают об НХЛ. Но сейчас НХЛ немножечко отдаляется. Веришь ли ты, что когда-нибудь там окажешься, если не в «Филадельфии», то, может быть, в другом клубе? Что для этого нужно сделать?

– Время покажет. Думаю, впереди еще много игровых лет. Травмы не преследуют. Что будет завтра – никто не знает.

Моя задача сейчас – как можно быстрее вернуться на свой уровень. А дальше – у меня есть контракт, обязательства, после этого будет видно.

Сейчас [пройдет] два года, а там уже не знаю, может, НХЛ не будет, а может, будет. Может, КХЛ не будет. Миллион факторов может быть. Может, какую-нибудь сверхсрочную службу придумают, я не знаю (смеется). Образно, – сказал вратарь ЦСКА Иван Федотов в эфире радио «Маяк».

Напомним, 1 июля 2022 года голкипер, подписавший контракт с «Филадельфией» на год, был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. В июле 2023-го после службы в армии Федотов подписал соглашение с ЦСКА на 2 года.

ИИХФ объявила, что контракт игрока с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

Вратарь провел за ЦСКА уже шесть матчей в этом сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ, несмотря на дисквалификацию.

Федотов о «Филадельфии»: «Все уже было сказано людьми вышестоящими, руководящими. Контракт с ЦСКА. Мое дело – ловить шайбы»