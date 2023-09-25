Федотов о «Филадельфии»: «Все уже было сказано людьми вышестоящими, руководящими. Контракт с ЦСКА. Мое дело – ловить шайбы»

Теги ЦСКА ИИХФ Филадельфия НХЛ КХЛ Иван Федотов Хоккей

Иван Федотов высказался о ситуации со своим контрактом.

Ранее ИИХФ объявила, что контракт Ивана Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

Вратарь провел за ЦСКА уже шесть матчей в этом сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ, несмотря на дисквалификацию.

– Тема, которую мы должны затронуть, – это тема с «Филадельфией». Я понимаю, что в ней ты просто заложник ситуации, ты хоккеист, твое дело – играть в хоккей. Сейчас у тебя какое понимание по этой теме?

– Да как и до этого. Все уже обговорено. Уже все сказано было, пересказано. Контракт с ЦСКА, поэтому сейчас в этом правовом поле он и действует. Поэтому каких-то комментариев излишних тут не может быть.

Все уже было сказано от людей вышестоящих, руководящих, поэтому мое дело сейчас – играть и показывать ту игру, то состояние, уровень, потенциал и просто оправдывать то, что мне предоставляли год назад, полтора, два. Сейчас просто самое главное – сконцентрироваться на игре, не думать о каких-то юридических, правовых [вопросах] и так далее.

– Эта ситуация тебя не дергает, удалось от нее абстрагироваться?

– Я абстрагировался уже давно. Поставил для себя определенный дедлайн. Как попал на сборы с командой, я уже переключился чисто на себя, ничего не читал, не слушал. Понимал, что люди занимаются одним, я – другим. Мое дело – ловить шайбы, а что будет дальше – там от меня уже мало что зависит.

Сконцентрировался на своем тренировочном и игровом процессе, потому что для меня, помимо всех этих сантиментов, внешних факторов, это самое важное. Я должен соответствовать уровню. Для себя, для своих амбиций, – сказал вратарь ЦСКА Иван Федотов в эфире радио «Маяк».

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39 комментариев

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Joe Rage
Очень жаль. Ребята, нам надо смириться, что Иван - это не тот человек, который будет пытаться хоть как-то противостоять системе. Забейте
+48
-3
+45
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Сергей Орлов
Ответ Александр Митраков
Подал голос
Скорее мяукнул.
+29
-4
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Вячеслав Говоров
Чисто "русский Ваня" - за меня всё решили. А я чего ? Я ничего ! Я просто. Говорю же вам, за меня вам уже всё сказали.
+19
-1
+18
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Евгений Паровозов
А где стержень внутренний? понятно, что система давит, но чувство собственного достоинства должно же хоть как-то проявляться! Ещё небось и зарплату в Суторминых выдают..
+23
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+16
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Сергей Орлов
Ответ Евгений Паровозов
А где стержень внутренний? понятно, что система давит, но чувство собственного достоинства должно же хоть как-то проявляться! Ещё небось и зарплату в Суторминых выдают..
Нет там никакого стержня, и не было никогда, Вайсфельд, пересекавшийся с ним в Уфе, рассказывал об этом.
+13
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adimsonekat
Ответ Joe Rage
Очень жаль. Ребята, нам надо смириться, что Иван - это не тот человек, который будет пытаться хоть как-то противостоять системе. Забейте
Марья Искусница, "что воля, что неволя, все равно...".
Молодежь не поймет))).
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Gleb
Ответ SGS55
Как оно, чсд, должно проявиться в данной ситуации? Он должен обматерить кого-нибудь, отправить по известному адресу или морду набить?
Он был в Дубае в отпуске. Стержень это оттуда лететь в Филадельфию, с которой у него контракт
+9
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ABarca
Раб, ну и .... с ним!
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kirklio
Трус играет в хоккей.
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Айвенго
Ответ Joe Rage
Очень жаль. Ребята, нам надо смириться, что Иван - это не тот человек, который будет пытаться хоть как-то противостоять системе. Забейте
Противостоять системе в данных условиях это испортить себе жизнь. Он живет в государстве, живущим по понятиям питерской подворотни. Иван уже провел год в армии вместо Филадельфии. Ничего не мешает Сечину щелкнуть пальцами, и тогда Ваня окажется, например, в зоне СВО.
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Елочка мне нравится
Трусишка, хотя.....может ему так удобней.
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Uriy walmart
Ответ Дмитрий Шеховцов
Какой системе? Выкинь прозападный бред из башки, Федотов патриот ЦСКА, руководство всё правильно сделало.
😁😁😁😁
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Александр Войнович
Ответ Maxim Shumov
Иван Федотов в фильме - «Терпение на пределе»
Может "Терпила без предела"?
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Dmitriy Racheev
После такого барин разрешит поцеловать перстень
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Joe Rage
Ответ NACfoRekcuF
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Чувак, мне 42.
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haymaker
Сзадистоящими
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Bokoffsky
Как говорится, кивни, если согласен ))
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Nikita Nikitin
Чувака просто дефрагментировали, а он съел и смирился. Выглядит так.
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MaxBridge
«Жираф болшооой. Ему видней»
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Свободу Попугаям
просто xoлoп
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Vasily Ivanov
Похоже тут надо шерше ля фам ...отвергнутая красавцем -спортсменом дочка большого бонзы так Федотову изощеренно отомстила....
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Graziano
Ребят, не судите, никто не знает что с ним сделали, или обещали сделать. Или с семьей.
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rtr_return
Мышей ловить
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shickana
Ответ Сергей Орлов
Скорее мяукнул.
Пискнул
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Илья Савчук
спустя 3 месяца написали методичку?
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