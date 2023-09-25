Иван Федотов высказался о ситуации со своим контрактом.

Ранее ИИХФ объявила, что контракт с «Филадельфией» в действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

Вратарь провел за ЦСКА уже шесть матчей в этом сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ, несмотря на дисквалификацию.

– Тема, которую мы должны затронуть, – это тема с «Филадельфией». Я понимаю, что в ней ты просто заложник ситуации, ты хоккеист, твое дело – играть в хоккей. Сейчас у тебя какое понимание по этой теме?

– Да как и до этого. Все уже обговорено. Уже все сказано было, пересказано. Контракт с ЦСКА, поэтому сейчас в этом правовом поле он и действует. Поэтому каких-то комментариев излишних тут не может быть.

Все уже было сказано от людей вышестоящих, руководящих, поэтому мое дело сейчас – играть и показывать ту игру, то состояние, уровень, потенциал и просто оправдывать то, что мне предоставляли год назад, полтора, два. Сейчас просто самое главное – сконцентрироваться на игре, не думать о каких-то юридических, правовых [вопросах] и так далее.

– Эта ситуация тебя не дергает, удалось от нее абстрагироваться?

– Я абстрагировался уже давно. Поставил для себя определенный дедлайн. Как попал на сборы с командой, я уже переключился чисто на себя, ничего не читал, не слушал. Понимал, что люди занимаются одним, я – другим. Мое дело – ловить шайбы, а что будет дальше – там от меня уже мало что зависит.

Сконцентрировался на своем тренировочном и игровом процессе, потому что для меня, помимо всех этих сантиментов, внешних факторов, это самое важное. Я должен соответствовать уровню. Для себя, для своих амбиций, – сказал вратарь ЦСКА Иван Федотов в эфире радио «Маяк».

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