Плющев о деле Федотова: «Пошли по героическому пути, куда он приведет – непонятно. ИИХФ вряд ли рискнет ссориться с Китаем, продолжит выписывать штрафы»

Теги ЦСКА ИИХФ Филадельфия Владимир Плющев НХЛ Сборная Казахстана по хоккею КХЛ Федерация хоккея Казахстана Сборная Китая по хоккею Иван Федотов Куньлунь Ред Стар Хоккей

Владимир Плющев не считает, что ИИХФ атакует КХЛ через Китай и Казахстан.

– Нужно как-то закрывать дело Федотова?

– А как его закроешь? Мы сами придумываем себе проблему, чтобы потом ее героически решать. Все можно было спокойно сделать летом, договориться с «Филадельфией» еще до вердикта ИИХФ. 

Но этого мы не сделали – и пошли по героическому пути. Куда он приведет – непонятно. Но главное, что пока все стороны – в минусе.

Есть опасения, что ИИХФ попробует наказать КХЛ дисквалификациями игроков, представляющих Китай и Казахстан, которые в отличие от России и Беларуси продолжают играть на чемпионатах мира. Такой вариант возможен?

– Сомневаюсь. Китай – огромная и влиятельная страна, ИИХФ вряд ли рискнет с ней ссориться. Да и Казахстан тоже отнюдь не статист. Так что скорее всего ИИХФ продолжит выписывать штрафы, – сказал заслуженный тренер России. 

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3 комментария

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hfgryje
Почему мы даже здесь прикрываемся Китаем?? Мы самодостаточная страна.
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vombat15
по героическому пути??? феерический ...
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sergey2022
Крепостное право в России отменил Александр Второй в 1861 году, так что не буксуй Плющев
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