Плющев о деле Федотова: «Пошли по героическому пути, куда он приведет – непонятно. ИИХФ вряд ли рискнет ссориться с Китаем, продолжит выписывать штрафы»
Владимир Плющев не считает, что ИИХФ атакует КХЛ через Китай и Казахстан.
– Нужно как-то закрывать дело Федотова?
– А как его закроешь? Мы сами придумываем себе проблему, чтобы потом ее героически решать. Все можно было спокойно сделать летом, договориться с «Филадельфией» еще до вердикта ИИХФ.
Но этого мы не сделали – и пошли по героическому пути. Куда он приведет – непонятно. Но главное, что пока все стороны – в минусе.
– Есть опасения, что ИИХФ попробует наказать КХЛ дисквалификациями игроков, представляющих Китай и Казахстан, которые в отличие от России и Беларуси продолжают играть на чемпионатах мира. Такой вариант возможен?
– Сомневаюсь. Китай – огромная и влиятельная страна, ИИХФ вряд ли рискнет с ней ссориться. Да и Казахстан тоже отнюдь не статист. Так что скорее всего ИИХФ продолжит выписывать штрафы, – сказал заслуженный тренер России.
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