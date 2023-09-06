Плющев о деле Федотова: «Пошли по героическому пути, куда он приведет – непонятно. ИИХФ вряд ли рискнет ссориться с Китаем, продолжит выписывать штрафы»

Владимир Плющев не считает, что ИИХФ атакует КХЛ через Китай и Казахстан.

– Нужно как-то закрывать дело ?

– А как его закроешь? Мы сами придумываем себе проблему, чтобы потом ее героически решать. Все можно было спокойно сделать летом, договориться с «Филадельфией» еще до вердикта ИИХФ.

Но этого мы не сделали – и пошли по героическому пути. Куда он приведет – непонятно. Но главное, что пока все стороны – в минусе.

– Есть опасения, что попробует наказать дисквалификациями игроков, представляющих Китай и , которые в отличие от России и Беларуси продолжают играть на чемпионатах мира. Такой вариант возможен?

– Сомневаюсь. – огромная и влиятельная страна, ИИХФ вряд ли рискнет с ней ссориться. Да и Казахстан тоже отнюдь не статист. Так что скорее всего ИИХФ продолжит выписывать штрафы, – сказал заслуженный тренер России.