Владимир Крикунов: «Из-за одного Федотова никто не будет закрывать весь российский хоккей. Мы нужны на международной арене. Нас допустят на ЧМ в 2024-м, думаю»

Теги ЦСКА ФХР ИИХФ Сборная России по хоккею Владимир Крикунов НХЛ КХЛ Иван Федотов Хоккей

Владимир Крикунов высказался о влиянии дела Ивана Федотова на российский хоккей.

Ранее ИИХФ объявила, что контракт Ивана Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

Вратарь провел за ЦСКА уже пять матчей в этом сезоне Фонбет Чемпионата КХЛ, несмотря на дисквалификацию.

– Несмотря на четырехмесячную дисквалификацию от ИИХФ, Иван продолжает играть за армейский клуб в чемпионате. Как вы считаете, ЦСКА надо продолжать гнуть свою линию, вступив в открытый конфликт с Международной федерацией или нужно найти какое-нибудь компромиссное решение?

– Я так скажу – у нас же было все нормально, когда была создана КХЛ 16 лет назад. Лига была практически независимой от Федерации хоккея России. Да, мы получали от нее трансферные карты на игроков, но на этом влияние ФХР и ограничивалось. КХЛ была самостоятельной – чистый прототип НХЛ. Мы спокойно могли играть – ни на кого не оглядываться и не плясать под чью-то дудку.

Так продолжалось, могу ошибиться, лет 6-7, может больше. А потом – раз и ФХР взяла и лигу накрыла. И этот случай с Федотовым как раз и показывает, что КХЛ должна быть полностью независимой. Да, трансферы хоккеистов и взносы в федерацию должны платить. На балансе любого клуба КХЛ ведь не только одна основная команда, но и молодежная, женская, паралимпийская по следж-хоккею. Но, в остальном – КХЛ федерации не должна подчиняться.

– Стоит ли опасаться, что дело Федотова приведет к конфликту не только с ИИХФ, но и с НХЛ, игроки начнут переходить из одной лиги в другую, несмотря на действующие контракты?

– Надо всем уже точно признать – конфликт с ИИХФ есть! Но вы видите, что Международная федерация больше не предпринимает никаких шагов. Федотов как играл, так и играет. Думал, что на этой неделе от ИИХФ грянут какие-то новые санкции, но все тихо и спокойно с их стороны.

Что касается НХЛ, то ее руководство заявило – мы будем соблюдать все договоренности, которые существуют с КХЛ. То есть все действующие контракты игроков с российскими клубами НХЛ будет соблюдать. Точно также поступила и наша лига. Так что какого-то бегства игроков из одной лиги в другую не будет – это однозначно.

– И все-таки как дело Федотова влияет на весь российский хоккей, имею ввиду весь институт сборных команд: национальной, молодежной, юниорской?

– Из-за одного Федотова никто, конечно, не будет закрывать весь российский хоккей. Мы нужны на международной арене – это все прекрасно понимают. Надо продолжать играть, готовиться.

Признаюсь, я вообще думаю, что нас уже в 2024 году допустят на чемпионат мира. Но, поживем немного – увидим. Все еще может поменяться в этом мире, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов.

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7 комментариев

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Oleg Olegov
Не допустят.
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Dszubov
а что,в 24 все закончится?
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Андрей Че
Забудьте на 20 лет как минимум . Игры с белорусами наше будущее
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Александр Невский
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Да не нужен этот чемпионат мира, нужно сделать больше игр КХЛ и ВХЛ
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Сергей Сурков
Ответ Андрей Че
Забудьте на 20 лет как минимум . Игры с белорусами наше будущее
оо да ты Ванга
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2hsjck49rf
Мечтай
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