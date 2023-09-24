Бурмистров о питании: «Послушал Ларионова. Сахар практически перестал употреблять. Из сладкого могу съесть только мороженое»

Александр Бурмистров рассказал, что практически перестал употреблять сахар.

– Придерживаетесь ли какой-нибудь диеты? Исключаете ли, к примеру, сахар?

– Сахар практически перестал употреблять, а диеты не придерживаюсь, могу есть все. Понятно, что нужно меньше питаться в фастфуде, а так рацион у меня обычный, с этим проблем никогда не было.

– Как пришли к тому, что сахар исключили из рациона?

– Послушал Игоря Ларионова. Из сладкого сейчас могу съесть только мороженое.

– Есть какие-то продукты, которые находятся в вашем стоп-листе?

– Да нет, я все ем.

– Насколько сильно в клубах сейчас следят за питанием хоккеистов?

– Сейчас в клубах есть люди, отвечающие за рацион игроков. Если видят, что у кого-то есть проблемы с лишним весом, то всегда помогают, – сказал нападающий « » .