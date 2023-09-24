Александр Бурмистров: «Ковальчук – настоящая машина, может еще играть и играть. Он в хорошей форме»

Теги Спартак Илья Ковальчук КХЛ Александр Бурмистров Спорт-Экспресс Хоккей

Александр Бурмистров надеется, что Илья Ковальчук вернется в хоккей.

Нападающий не играет с сезона-2020/21.

– Как вы считаете, можем ли мы еще увидеть Илью Ковальчука в большом хоккее?

– Я на это очень надеюсь. Он настоящая машина, может еще играть и играть.

– Как считаете, насколько сложно вернуться в хоккей после такой большой паузы? У Ковальчука есть огромный авторитет, но его нужно подтверждать в каждой смене.

– Мне кажется, что здесь главное – форма, в которой сейчас Илья находится. Если он работал над собой, то все возможно.

Я смотрел прощальный матч Даниса Зарипова и могу сказать, что Ковальчук в хорошей форме, – сказал нападающий «Спартака» Александр Бурмистров.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий