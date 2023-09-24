Александр Бурмистров: «Ковальчук – настоящая машина, может еще играть и играть. Он в хорошей форме»

Александр Бурмистров надеется, что Илья Ковальчук вернется в хоккей.

Нападающий не играет с сезона-2020/21.

– Как вы считаете, можем ли мы еще увидеть Илью Ковальчука в большом хоккее?

– Я на это очень надеюсь. Он настоящая машина, может еще играть и играть.

– Как считаете, насколько сложно вернуться в хоккей после такой большой паузы? У Ковальчука есть огромный авторитет, но его нужно подтверждать в каждой смене.

– Мне кажется, что здесь главное – форма, в которой сейчас Илья находится. Если он работал над собой, то все возможно.

Я смотрел прощальный матч Даниса Зарипова и могу сказать, что Ковальчук в хорошей форме, – сказал нападающий «Спартака» Александр Бурмистров.