Бурмистров об отставке Бэбкока: «Это Америка. В России игрок не побежал бы жаловаться. Не вижу ничего плохого в том, чтобы дать посмотреть телефон»

Александр Бурмистров высказался об увольнении Майка Бэбкока из «Коламбуса».

Ранее «Блю Джекетс» приняли решение расстаться с тренером спустя два месяца после назначения. Бэбкок просил хоккеистов команды показать их личные фотографии. Сообщалось, что молодые игроки клуба были недовольным поведением специалиста.

– Недавно Майк Бэбкок был уволен из « » за то, что просил игроков показать фотографии на своих телефонах. За время, проведенное в Северной Америке, успели ли вы понять, что за любую осечку там могут уволить?

– Это Америка. Я думаю, что если бы в России тренер попросил показать телефон, то никакой игрок бы не побежал жаловаться. Не вижу ничего плохого в том, чтобы дать посмотреть телефон.

– Это все идет из известного американского подкаста, на который в том числе приходят бывшие легионеры и рассказывают про нашу страну и лигу вещи, которых не было. Можете понять, что движет такими хоккеистами?

– Не могу их понять. Наверное, им больше рассказать нечего, поэтому они вынуждены придумывать, – сказал нападающий « » .