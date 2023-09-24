Защитник «Спартака» Орлов о том, с кем хотел бы встретиться: «Уэйн Руни и Уоррен Баффетт. С первым просто посидеть, а у второго узнать, как он достиг успеха»

Теги Спартак Уэйн Руни бизнес КХЛ МХЛ МХК Спартак Даниил Орлов Хоккей

Даниил Орлов хотел бы встретиться с Уэйном Руни и Уорреном Баффеттом.

19-летний защитник провел 7 матчей за «Спартак» в этом Фонбет Чемпионате КХЛ и набрал 1 (0+1) очко при среднем времени на льду 06:52.

– Тяжело было совмещать профессиональный спорт и учебу на «отлично»?

– Вообще не сложно. В младшей и средней школе я был круглым отличником. Мог один раз получить тройку – и дома уже ждала недовольная мама. Отец относился лояльнее, он понимал, что оценки не отражают истинный уровень знаний. В выпускных классах ко мне относились снисходительнее.

Был один сезон, когда я играл за 2001, 2002 и 2003 года, и реально уставал, засыпал на уроках, хотя до этого нормально спал ночами. Тяжело было только в 11 классе, потому что я играл на Сахалине и полноценно не мог учиться, только делал домашние задания.

– С кем из когда-либо живущих людей вы хотели бы познакомиться и что бы у них спросили?

– Назову двоих: Уэйн Руни и Уоррен Баффетт (один из из крупнейших и наиболее известных в мире инвесторов – прим. Sports.ru). С первым хотя бы просто вместе посидеть, а у Баффетта хотел бы узнать, как он достиг успеха, – сказал Орлов

1 комментарий

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42mk@
У руни хотел узнать как там чужие жены поживают?)
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