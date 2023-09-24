Шипачев о «Зеленом дерби»: «Отдельно настраиваться не нужно – мы проиграли в Уфе, хотим взять реванш»

Теги Ак Барс Салават Юлаев КХЛ Вадим Шипачев Хоккей

Вадим Шипачев высказался в преддверии матча против «Салавата Юлаева».

Игра состоится сегодня, 24 сентября.

– Пауза перед «Зеленым дерби» пошла на пользу команде?

– Шли игры через день, затем получили день на отдых и стали готовиться. К «Зеленому дерби» подойдем в полной готовности.

Отдельно настраиваться не нужно – мы проиграли в Уфе (2:3), хотим взять реванш перед своими болельщиками.

– Какие ошибки нужно учесть после прошлого «Зеленого дерби»?

– В том матче мы хорошо начали, но потом упустили нить игры, пошли удаления. Надо это исправить.

Ни мы, ни «Салават» друг друга не удивим, просто нужно выполнить тренерскую установку, – сказал нападающий «Ак Барса» Вадим Шипачев.

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1 комментарий

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Линар Нуртдинов
хотеть не вредно как говорится)
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Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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