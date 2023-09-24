Кожевников о словах Баширова про «Ак Барс»: «Салават» сам себе отвесил леща. Сегодня во втором дерби сезона вы это увидите!»

Александр Кожевников считает, что «Ак Барс» обыграет сегодня «Салават Юлаев» в КХЛ.

– Знаю, болельщики « » ополчились на меня из-за предыдущего интервью. В нем сказал, что рискуем потерять «зеленое дерби», ведь на фоне звезд «Ак Барса» Уфа в кадровом плане выглядит сиротливо. Мне возражали, говорили о том, что первое дерби «Салават» выиграл, плюс наконец-то нашел второго легионера.

Ребята, я и сам люблю «Салават Юлаев»! Но ситуация остается прежней: в нынешней расстановке Уфа не конкурент Казани. И сегодня во втором дерби сезона вы это увидите!

– Почему?

– Я был в шоке, когда после первого дерби прочитал слова гендиректора «Салавата» о том, что они дали « » леща. Послушайте, с уважением отношусь к , он эмоциональный болельщик своего клуба, но при этом в профессиональном спорте – дилетант. И слова про леща – показатель.

Поймите, в спорте нельзя давать оппоненту лишних козырей, дополнительно его мотивировать. А «Салават Юлаев», пытаясь пропиариться, это сделал! И сам себе отвесил леща.

Представляю реакцию Радулова, Яшкина, Шипачева и других звезд «Ак Барса» на слова Баширова. Это самая лучшая мотивация! Поэтому и уверен, что Казань на домашнем льду сегодня не удержать, – сказал двукратный олимпийский чемпион.