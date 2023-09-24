Кожевников о словах Баширова про «Ак Барс»: «Салават» сам себе отвесил леща. Сегодня во втором дерби сезона вы это увидите!»

Теги Ак Барс Салават Юлаев КХЛ Александр Кожевников Ринат Баширов Хоккей

Александр Кожевников считает, что «Ак Барс» обыграет сегодня «Салават Юлаев» в КХЛ.

– Знаю, болельщики «Салавата Юлаева» ополчились на меня из-за предыдущего интервью. В нем сказал, что рискуем потерять «зеленое дерби», ведь на фоне звезд «Ак Барса» Уфа в кадровом плане выглядит сиротливо. Мне возражали, говорили о том, что первое дерби «Салават» выиграл, плюс наконец-то нашел второго легионера.

Ребята, я и сам люблю «Салават Юлаев»! Но ситуация остается прежней: в нынешней расстановке Уфа не конкурент Казани. И сегодня во втором дерби сезона вы это увидите!

– Почему?

– Я был в шоке, когда после первого дерби прочитал слова гендиректора «Салавата» о том, что они дали «Ак Барсу» леща. Послушайте, с уважением отношусь к Баширову, он эмоциональный болельщик своего клуба, но при этом в профессиональном спорте – дилетант. И слова про леща – показатель.

Поймите, в спорте нельзя давать оппоненту лишних козырей, дополнительно его мотивировать. А «Салават Юлаев», пытаясь пропиариться, это сделал! И сам себе отвесил леща.

Представляю реакцию Радулова, Яшкина, Шипачева и других звезд «Ак Барса» на слова Баширова. Это самая лучшая мотивация! Поэтому и уверен, что Казань на домашнем льду сегодня не удержать, – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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4 комментария

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SALAVAT BROTHER
Да ты не Капитан Очевидность, ты Адмирал Ясен Уй!!! И так понятно, что Ак барс сегодня будет силëн, нет никаких сомнений! НО! Это хоккей, и говорить, что Салават Юлаев сегодня проиграет 100% - это как минимум не профессионально.
САЛАВАТ УДИВИ ВСЕХ, А МЫ ПОДДЕРЖИМ💚💚💚
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Adel Khaniev
Сегодня нужно побеждать, вперед Ак Барс!!!
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Ачиваков Марат
А если выиграет опять Салават Ю, то леща получите вместе и вы Кожевников. Что бы вы там не говорили зеленое дерби в любом составе самое крутое.
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v.
Козлов сделай уже ударную пятёрку,что это такое,скоро Саша воопще забивать перестанет.
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