Варицкий о матче с «Ак Барсом»: «Такие игры добавляют оптимизма. Надеюсь, ребята будут верить в себя, психология в спорте – на первом месте»
Генменеджер «Витязя» высказался о матче против «Ак Барса» (4:5 ОТ).
– Игра против «Ак Барса» внушила оптимизм?
– Такие матчи добавляют оптимизма, конечно. Надеюсь, ребята будут верить в себя, всегда говорил, что психология в спорте – на первом месте.
В хоккей играют не фамилии, а живые люди. Как только наши игроки поверят в себя еще больше, все будет хорошо.
– Чего не хватило, чтобы удержать победный счет?
– Наверное, в концовке сказалась усталость – все-таки тяжелый матч вытащили. Через это тоже надо проходить.
У нас квалифицированный тренерский штаб, разберет все ошибки, – сказал генеральный менеджер «Витязя» Игорь Варицкий.
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