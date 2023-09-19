Варицкий о матче с «Ак Барсом»: «Такие игры добавляют оптимизма. Надеюсь, ребята будут верить в себя, психология в спорте – на первом месте»

Теги Ак Барс Витязь КХЛ Игорь Варицкий Спорт-Экспресс Хоккей

Генменеджер «Витязя» высказался о матче против «Ак Барса» (4:5 ОТ).

– Игра против «Ак Барса» внушила оптимизм?

– Такие матчи добавляют оптимизма, конечно. Надеюсь, ребята будут верить в себя, всегда говорил, что психология в спорте – на первом месте.

В хоккей играют не фамилии, а живые люди. Как только наши игроки поверят в себя еще больше, все будет хорошо.

– Чего не хватило, чтобы удержать победный счет?

– Наверное, в концовке сказалась усталость – все-таки тяжелый матч вытащили. Через это тоже надо проходить.

У нас квалифицированный тренерский штаб, разберет все ошибки, – сказал генеральный менеджер «Витязя» Игорь Варицкий.

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