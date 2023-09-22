Кожевников о словах Задорова: «Бред. Кто такой Дудь*? Прыщ. Нормальным людям все понятно»
Александр Кожевников отреагировал на критику со стороны Никиты Задорова.
Ранее защитник «Калгари» в интервью высказал мнение, что комментарии за Кожевникова пишет другой человек.
«Бред, и так все понятно. Пусть сидит там, не приезжает. Чего тут еще сказать.
Кто такой Дудь*? Прыщ. Нормальным людям все понятно», – заявил двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
* – признан в России иностранным агентом.
И действительно, теперь стало видно - что все эти интервью абсолютли однотипные: оскорбление Дудя, вокруг враги и патриотизм.
А то что их слова это обычно набор одних и тех же штампов, так тоже логично: как ограниченно думают, так и излагают свои мысли.