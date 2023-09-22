Кожевников о словах Задорова: «Бред. Кто такой Дудь*? Прыщ. Нормальным людям все понятно»

Теги Калгари НХЛ Александр Кожевников Никита Задоров Юрий Дудь Политика Хоккей

Александр Кожевников отреагировал на критику со стороны Никиты Задорова.

Ранее защитник «Калгари» в интервью высказал мнение, что комментарии за Кожевникова пишет другой человек.

«Бред, и так все понятно. Пусть сидит там, не приезжает. Чего тут еще сказать.

Кто такой Дудь*? Прыщ. Нормальным людям все понятно», – заявил двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников

* – признан в России иностранным агентом.

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27 комментариев

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Maxim Shumov
После того, как Задоров заверил, что за Кожеву и Назара пишут эти великолепные тексты - жизнь разделилась на «до» и «после»))
И действительно, теперь стало видно - что все эти интервью абсолютли однотипные: оскорбление Дудя, вокруг враги и патриотизм.
+37
-2
+35
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kvint(ksk)
Ответ Dmona1
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Вы бы русский язык подтянули , перед тем , как решать кому здесь жить, а кому нет
+21
-3
+18
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weaverpro
Кто такой Кожевников? Прыщ. Нормальным людям все понятно», – заявил двукратный олимпийский чемпион
+18
-3
+15
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Ovi174
Нормальным людям давно понятно, что Кожева с головой не дружит. Говорит то что ему скажут сверху, мнения своего у него нету!
+12
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Ебздрогыч
Нормальным людям все действительно понятно. И прыщи - это те, кто присосался к бюджету, власти и боится даже подумать как-то не в соответствии с линией партии, предпочитая закрывать глаза на ту жесть, что творится в стране или в частности в хоккее
+10
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Krypton92
Ответ Копатель морей
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завязывай с шутками, не твоё это
+4
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Goodvin55
Я думал все давно знали что эти интервью пишет Ларин и не только за Кожевникова
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Melnikov1968
А что собственно должно быть понятно? Человек высказал свою точку зрения по некоторым вопросам. Можно соглашаться, можно нет. Очень многие вещи (особенно хоккейные) вообще скрыты от глаз болельщиков, проверить их невозможно. И что же люди должны понять?
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Vadoniy
Ответ Maxim Shumov
Обычно - вкотакт. Иногда - да, ютубчик
Не кормите тролля...)
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Montenegro Serbian
Ответ Maxim Shumov
После того, как Задоров заверил, что за Кожеву и Назара пишут эти великолепные тексты - жизнь разделилась на «до» и «после»)) И действительно, теперь стало видно - что все эти интервью абсолютли однотипные: оскорбление Дудя, вокруг враги и патриотизм.
Что в этих текстах особенного, чтобы их кто-то писал ЗА Назарова и Кожевникова? Они и сами вполне с этим могу справляться.
А то что их слова это обычно набор одних и тех же штампов, так тоже логично: как ограниченно думают, так и излагают свои мысли.
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Vadoniy
Ответ kvint(ksk)
Вы бы русский язык подтянули , перед тем , как решать кому здесь жить, а кому нет
Не кормите тролля)
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Dmona1
Ответ Ковид 07.10.52
А вы уже вещи собрали в КНДР?
А вы???
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Ковид 07.10.52
Ответ Dmona1
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А вы уже вещи собрали в КНДР?
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Vadoniy
Ответ Ovi174
Нормальным людям давно понятно, что Кожева с головой не дружит. Говорит то что ему скажут сверху, мнения своего у него нету!
Да кто ему что-то будет говорить, кому этот кожевников на фиг нужен? На спортсе над ним угарает несколько десятков человек, а в целом он слишком неинтересная для публики личность, чтобы ему инструкции давали. У нас в целом хоккеем мало кто интересуется, а уж какой-то там кожевников...
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Maxim Shumov
Ответ Копатель морей
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Обычно - вкотакт. Иногда - да, ютубчик
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sk0208827
да всем давно всё понятно. )
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fridzon
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