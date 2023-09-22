Кожевников о словах Задорова: «Бред. Кто такой Дудь*? Прыщ. Нормальным людям все понятно»

Александр Кожевников отреагировал на критику со стороны Никиты Задорова.

Ранее защитник «Калгари» в интервью высказал мнение, что комментарии за Кожевникова пишет другой человек.

«Бред, и так все понятно. Пусть сидит там, не приезжает. Чего тут еще сказать.

Кто такой Дудь*? Прыщ. Нормальным людям все понятно», – заявил двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

* – признан в России иностранным агентом.