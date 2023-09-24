Защитник «Нефтехимика» Сериков о 2:1: «Авангарду» было сложно войти в нашу зону, нейтрализовали их лидеров, вратарь подтащил»

Теги Авангард Нефтехимик КХЛ Артем Сериков Хоккей

Артем Сериков оценил победу «Нефтехимика» над «Авангардом» (2:1 ОТ) в КХЛ.

«Отличная игра. Договаривались с парнями, что будем играть больше в обороне, но с моментами на атаку. Сопернику было сложно войти в нашу зону, нейтрализовали их лидеров, вратарь подтащил, и мы победили.

Как вы уже знаете, команда у нас новая в этом сезоне. Стараемся сплотиться, найти новый коллектив. Слава богу, сегодня получилось, будем дальше радовать болельщиков.

В принципе, уже забыли 0:8 от «Барыса», нет чувства мести. Начали домашнюю серию с победы и просто настраиваемся продолжить в том же духе», – сказал защитник «Нефтехимика».

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