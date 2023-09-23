Кравец про 1:2 с «Нефтехимиком»: «Авангард» рисковал в овертайме и мог решить, но подтащил вратарь. За 8 секунд до конца надо стараться выстоять, не пропускать»

Теги Авангард Нефтехимик КХЛ Михаил Кравец Хоккей

Михаил Кравец высказался о поражении «Авангарда» от «Нефтехимика» в овертайме.

«Конечно, сегодня настраивались именно на такую серьезную, тяжелую игру. Недавно играли с «Нефтехимиком», тоже там непросто все было, несмотря на итоговый счет.

Сегодня получили в первой смене гол, потом перестроились, добавили, довольно-таки неплохо играли. Конечно, хотелось лучшего, были моменты. В овертайме рисковали, моменты были, могли решить, но подтащил вратарь «Нефтехимика». Ну и, конечно, за 8 секунд надо стараться выстоять, не пропускать шайбу. Но так получилось, нам забили с окончанием времени. Взяли очко, двигаемся дальше.

Да, неприятный инцидент произошел в Новосибирске. С таким трудом вернулись в игру, а в следующей смене пропустили. Осадок остался, сразу его не уберешь. Но с ребятами разговаривали, просили, чтобы они забыли этот результат, потому что впереди еще много игр. Нужно восстанавливать себя психологически», – сказал главный тренер «Авангарда».

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