Леонтьев о победе «Нефтехимика» над «Авангардом» в овертайме: «Очень упорный поединок. Вся команда пласталась, это здорово накладывается на командный дух»

Олег Леонтьев рад, что «Нефтехимик» вырвал победу у «Авангарда» в овертайме.

«Всех болельщиков с победой, сегодня день города! У Филиппа Долганова также первая победа в .

Очень упорный поединок, для нас сейчас каждый матч – сложное противостояние, нам нужно выбираться из того места, где мы находимся.

Были хорошие моменты в атаке, здорово в обороне сыграли. Вся команда сегодня пласталась, и когда это приводит к победам, то здорово накладывается на командный дух.

Конечно, мы готовимся к каждому сопернику, но нужно обращать внимание на свои действия, диктовать условия игры.

Естественно, мы в поиске нужных сочетаний. Михаил Назаров неплохой прошлый сезон провел, но в этом у него как-то перестало получаться, так что решили обменять на , которого я знаю. Уверен, что будет только лучше для команды. Но и Миша Назаров перезагрузится в «Сибири», в своем родном городе.

Мы и дальше будем привлекать молодых хоккеистов из «Реактора», смотреть, кто соответствует уровню КХЛ. Нижнекамская школа хоккея отлично работает, мне это нравится, много классных ребят, за которыми мы пристально следим», – сказал главный тренер « ».