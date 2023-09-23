Леонтьев о победе «Нефтехимика» над «Авангардом» в овертайме: «Очень упорный поединок. Вся команда пласталась, это здорово накладывается на командный дух»

Теги Авангард Нефтехимик КХЛ Олег Леонтьев Никита Сетдиков Михаил Назаров Филипп Долганов Хоккей

Олег Леонтьев рад, что «Нефтехимик» вырвал победу у «Авангарда» в овертайме.

«Всех болельщиков с победой, сегодня день города! У Филиппа Долганова также первая победа в КХЛ.

Очень упорный поединок, для нас сейчас каждый матч – сложное противостояние, нам нужно выбираться из того места, где мы находимся.

Были хорошие моменты в атаке, здорово в обороне сыграли. Вся команда сегодня пласталась, и когда это приводит к победам, то здорово накладывается на командный дух.

Конечно, мы готовимся к каждому сопернику, но нужно обращать внимание на свои действия, диктовать условия игры.

Естественно, мы в поиске нужных сочетаний. Михаил Назаров неплохой прошлый сезон провел, но в этом у него как-то перестало получаться, так что решили обменять на Никиту Сетдикова, которого я знаю. Уверен, что будет только лучше для команды. Но и Миша Назаров перезагрузится в «Сибири», в своем родном городе.

Мы и дальше будем привлекать молодых хоккеистов из «Реактора», смотреть, кто соответствует уровню КХЛ. Нижнекамская школа хоккея отлично работает, мне это нравится, много классных ребят, за которыми мы пристально следим», – сказал главный тренер «Нефтехимика».

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