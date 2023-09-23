О’Делл о Гусеве и любви к пиву: «Фэйковые новости, думаю. В России больше раздувают из мухи слона»

Теги КХЛ Эрик О′Делл Никита Гусев Динамо Чемпионат.com алкоголь и спорт Хоккей

Эрик О’Делл высказался о слухах про то, что Никита Гусев злоупотребляет пивом.

– На Гусева в российской прессе навесили ярлык любителя пива. В России, если спортсмена увидят в ресторане с алкоголем, это сразу драма и разгул фантазии. А как с этим в Канаде?

– В Канаде похоже, но в России больше раздувают из мухи слона. У нас такое тоже немного обсуждали бы, но не на первых полосах газет. Тут к этому серьезнее относятся. Но я думаю, это фэйковые новости.

– Я не говорю, что он любитель пива. Но в любом случае каждый время от времени имеет право на бокал вина или пива.

– Именно. Он профессионал, – сказал О’Делл

Весной этого года утверждалось, что выведение форварда из состава СКА во время плей-офф было связано с зависимостью, которая «имеет отношение к употреблению пива».

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4 комментария

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zenitka
Гусев один из лучших по набранным очкам в лиге.Может ему нужно больше пива пить,раз так положительно сказывается на его игре
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Виталий Макеев
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может пора закрыть эту тему? МОЖНО ПОНЯТЬ ОДИН ГУСЬ БУХАЕТ В СТРАНЕ. ОН ДЕЛО ДЕЛАЕТ ИГРАЕТ ОТЛИЧНО ЗАБИВАЕТ. А КТО ЭТИ СЛУХИ РАСПУСКАЕТ, САМ СИНЯЧИТ НЕМЕРЕННО.
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Sever12
да какая вообще разнится, любит пиво, или водяру, пусть хоть каждый день бухает, главное то, что он показывает уровень, это его личное дело, сколько и чего пить.
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Mikl_5555
Много шума от того, что оно к тому же нефильтрованное было..
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