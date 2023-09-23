О’Делл о Гусеве и любви к пиву: «Фэйковые новости, думаю. В России больше раздувают из мухи слона»

Эрик О’Делл высказался о слухах про то, что Никита Гусев злоупотребляет пивом.

– На в российской прессе навесили ярлык любителя пива. В России, если спортсмена увидят в ресторане с алкоголем, это сразу драма и разгул фантазии. А как с этим в Канаде?

– В Канаде похоже, но в России больше раздувают из мухи слона. У нас такое тоже немного обсуждали бы, но не на первых полосах газет. Тут к этому серьезнее относятся. Но я думаю, это фэйковые новости.

– Я не говорю, что он любитель пива. Но в любом случае каждый время от времени имеет право на бокал вина или пива.

– Именно. Он профессионал, – сказал О’ .

Весной этого года утверждалось, что выведение форварда из состава СКА во время плей-офф было связано с зависимостью, которая «имеет отношение к употреблению пива».