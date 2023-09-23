О’Делл о гражданине РФ Менелле: «Ему сразу подарили «набор русского» – валенки, ушанку. Зовем его Менелленовым»

Теги КХЛ Эрик О′Делл Динамо Чемпионат.com Бреннан Менелл Хоккей

Эрик О’Делл рассказал о получении Бреннаном Менеллом российского паспорта.

В июле 26‑летний американский защитник получил паспорт гражданина РФ. Вскоре ФХР присвоила ему спортивное гражданство России, после чего перестал считаться легионером в Фонбет Чемпионате КХЛ. 

«Ему сразу подарили «набор русского» (улыбается) – валенки, ушанку. Это забавно. Надеюсь, он будет носить валенки! Они ему по размеру.

Теперь зовем Бреннна Менелленовым – это его новая русская фамилия (смеется). Да, надо и отчество придумать.

Но да, это смешно, мы шутим об этом, и он тоже смеется», – сказал форвард «Динамо». 

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