О’Делл о гражданине РФ Менелле: «Ему сразу подарили «набор русского» – валенки, ушанку. Зовем его Менелленовым»

Эрик О’Делл рассказал о получении Бреннаном Менеллом российского паспорта.

В июле 26‑летний американский защитник получил паспорт гражданина РФ. Вскоре ФХР присвоила ему спортивное гражданство России, после чего перестал считаться легионером в Фонбет Чемпионате КХЛ.

«Ему сразу подарили «набор русского» (улыбается) – валенки, ушанку. Это забавно. Надеюсь, он будет носить валенки! Они ему по размеру.

Теперь зовем Бреннна Менелленовым – это его новая русская фамилия (смеется). Да, надо и отчество придумать.

Но да, это смешно, мы шутим об этом, и он тоже смеется», – сказал форвард « ».