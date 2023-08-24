Гендиректор «Динамо»: «Гусев – медийная личность в КХЛ, классный игрок. Думаю, он попытается отобрать пальму первенства по любви болельщиков у О′Делла»

Теги болельщики КХЛ Эрик О′Делл Никита Гусев Динамо Сергей Сушко Хоккей

Гендиректор «Динамо» высказался о переходе в клуб форварда Никиты Гусева.

– По Никите Гусеву говорили, что он до последнего будет ждать контракта в НХЛ, но в итоге «Динамо» подписало его рано. Он провел всю предсезонку в составе команды. У клуба изначально была цель заранее подписать Никиту, чтобы он полноценно подготовился к сезону?

– Да, все правильно, Никита уехал вместе с командой на сбор в Нижний Новгород 14 июля. Он очень здорово отработал. Было видно, что Гусев самостоятельно готовился – приехал в команду в хорошей физической форме.

Он не просто пришел после отпуска, а как настоящий профессионал пришел готовым и отработал все тренировочные циклы выше всяких похвал.

Ждал ли Гусев предложений из НХЛ? Наверное, это надо спрашивать у Никиты. Со своей стороны могу сказать, что мы очень рады, что такой игрок оказался в нашей команде.

Гусев – это большой мастер, мы уверены, что он принесет огромную пользу клубу. Думаю, что он попытается отобрать пальму первенства по любви болельщиков у О′Делла. Гусев – медийная личность в КХЛ, классный игрок. Уверен, что на него будут ходить болельщики, – сказал Сергей Сушко.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий