Гендиректор «Динамо» высказался о переходе в клуб форварда Никиты Гусева.

– По Никите Гусеву говорили, что он до последнего будет ждать контракта в НХЛ, но в итоге « » подписало его рано. Он провел всю предсезонку в составе команды. У клуба изначально была цель заранее подписать Никиту, чтобы он полноценно подготовился к сезону?

– Да, все правильно, Никита уехал вместе с командой на сбор в Нижний Новгород 14 июля. Он очень здорово отработал. Было видно, что Гусев самостоятельно готовился – приехал в команду в хорошей физической форме.

Он не просто пришел после отпуска, а как настоящий профессионал пришел готовым и отработал все тренировочные циклы выше всяких похвал.

Ждал ли Гусев предложений из НХЛ? Наверное, это надо спрашивать у Никиты. Со своей стороны могу сказать, что мы очень рады, что такой игрок оказался в нашей команде.

Гусев – это большой мастер, мы уверены, что он принесет огромную пользу клубу. Думаю, что он попытается отобрать пальму первенства по любви болельщиков у О′Делла. Гусев – медийная личность в , классный игрок. Уверен, что на него будут ходить болельщики, – сказал Сергей Сушко.