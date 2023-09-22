Виктор Шалимов о словах Ротенберга: «Каждый волен говорить, что угодно. Но сравнивать хоккей с блокадой Ленинграда не очень красиво»

Виктор Шалимов высказался о сравнении победы СКА с прорывом блокады Ленинграда.

Клуб из Санкт-Петербурга победил «Северсталь» (4:1) в Фонбет Чемпионате КХЛ и завершил 5-матчевую серию поражений.

После игры главный тренер армейцев сказал: «Такой прорыв блокады Ленинграда произошел».

«Каждый волен говорить, что угодно. Но фраза, конечно, такая...

Сравнивать хоккей с блокадой Ленинграда, наверное, не очень красиво», – сказал олимпийский чемпион Виктор Шалимов.

Ротенберг о сравнении победы СКА с прорывом блокады: «Я родился в Ленинграде. В команде мы часто приводим в пример людей, лично видевших эту трагедию – одну из величайших в истории»

«Прорвали блокаду Ленинграда!» СКА прервал серию поражений – и Ротенберг обезумел от радости