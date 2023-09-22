Виктор Шалимов о словах Ротенберга: «Каждый волен говорить, что угодно. Но сравнивать хоккей с блокадой Ленинграда не очень красиво»

Теги СКА КХЛ Виктор Шалимов Роман Ротенберг Хоккей

Виктор Шалимов высказался о сравнении победы СКА с прорывом блокады Ленинграда.

Клуб из Санкт-Петербурга победил «Северсталь» (4:1) в Фонбет Чемпионате КХЛ и завершил 5-матчевую серию поражений. 

После игры главный тренер армейцев Роман Ротенберг сказал: «Такой прорыв блокады Ленинграда произошел».

«Каждый волен говорить, что угодно. Но фраза, конечно, такая...

Сравнивать хоккей с блокадой Ленинграда, наверное, не очень красиво», – сказал олимпийский чемпион Виктор Шалимов.

Ротенберг о сравнении победы СКА с прорывом блокады: «Я родился в Ленинграде. В команде мы часто приводим в пример людей, лично видевших эту трагедию – одну из величайших в истории»

«Прорвали блокаду Ленинграда!» СКА прервал серию поражений – и Ротенберг обезумел от радости

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1 комментарий

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ZaharPetrovicUralez
Это не просто "не очень красиво", это как то кощунственно
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Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
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