Квартальнов о 8:2 с «Сочи»: «Хорошая реализация. Ключевой момент – пятиминутное удаление, мы забили несколько голов в большинстве»

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов оценил победу над «Сочи».

Белорусский клуб выиграл матч регулярного сезона FONBET КХЛ со счетом 8:2.

– Хорошая реализация. Ключевой момент – пятиминутное удаление. Мы забили несколько голов в большинстве. Чуть-чуть поменяли сочетания. Молодые ребята молодцы, стали двигать шайбу, бросать по воротам. Где-то чуть-чуть нам повезло. Хороший результат.

– Вы говорите про пятиминутное удаление и те четыре шайбы, которые были заброшены в большинстве. Было такое ощущение, что вы видели, как у Борикова и Липского летит, и специально оставляли их на льду, чтобы они продолжали играть, пока есть кураж. Так ли это?

– Можно и так сказать. Но мы на это не смотрим, эта встреча уже в прошлом. Здорово, что всё получилось и игра пошла. Такое бывает. Они заслужили своей работой, скоростью, напором. Многим ребятам, у которых что-то не получается, это будет хорошим примером. Только через работу, через труд это [результативность] должно вернуться.

– Если не обращать внимание на то, что подловили соперника на пятиминутном удалении, для вас эта реализация большинства сегодня дает пищу для размышлений, что появилась еще одно сочетание, которое можно будет использовать в будущем?

– Конечно, это хорошо. Не могу сказать, что это сразу сработает, но как запасной вариант – вполне. Вообще эта линия из молодых ребят еще раньше хорошо работала, когда мы играли в сборной Беларуси в мае, в матче против сборной России. У нас была тройка Пинчук-Бориков-Липский, они очень неплохо играли. Сейчас посмотрим их. То, что они будут получать шанс в дальнейшем, – это факт.

– Сегодня юбилей у генерального директора минского «Динамо» Артема Каркоцкого. Обозначали, быть может, перед игрой, что нужно не только победу добыть, но и с таким разгромным счетом?

– Не в каждом матче бывают какие-то юбилеи. Мы готовимся к матчу. Здорово, что так получилось. В прошлом сезоне было много юбилеев, иногда не получалось у нас побеждать. Хорошо, что в этом году есть значимые даты, в которые мы играем, обыгрываем соперников и радуем болельщиков. Это самое главное. То, что все так сложилось, – это здорово.

– Но до матча точно не обозначали, что у генерального директора день рождения?

– На командном собрании точно про это не говорил. Это знали все ребята, они подарили ему хороший подарок. Это мы все понимаем. Это чуть другое, чем подготовка к матчу.

– Сегодня в третьем периоде Виталий Пинчук пропускал некоторые смены после того, как получил небольшое повреждение. Как его здоровье? Будет ли он играть?

– Он рвался в бой. Дали ему отдохнуть. Что-то у него все равно сегодня получилось. Немножко он там потерялся. Говорит, что с ним все в порядке. Поэтому просто дали немного отдохнуть.

– Вспоминая ваше настроение после того, как мы однажды выиграли 8:0, сейчас как будто «холодно» относитесь к этому счету. Что важно донести команде перед следующим матчем с «Амуром», чтобы она не перегорела?

– Ребята, наверное, сами все понимают. Мы уже проходили такое даже в этом году, когда обыграли «Торпедо», а потом проиграли «Нефтехимику». Не хотелось бы такого. Будет игра, надо будет к ней хорошо подготовиться, сыграть. Это наша работа, – сказал Квартальнов .