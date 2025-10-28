  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • Козырев о 6:2 с «Амуром»: «Решающим было большинство во 2-м периоде. «Северсталь» активно играла, вынуждала соперника удаляться и реализовала моменты»
0

Козырев о 6:2 с «Амуром»: «Решающим было большинство во 2-м периоде. «Северсталь» активно играла, вынуждала соперника удаляться и реализовала моменты»

Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев подвел итоги игры с «Амуром».

Клуб из Череповца выиграл матч регулярного сезона FONBET КХЛ со счетом 6:2. 

– Решающим моментом матча были действия во втором периоде, когда мы заполучили несколько попыток сыграть в большинстве и реализовали их.

– Количество шайб во втором периоде как объяснить?

– Как сказал, мы активно играли, и это привело к тому, что мы вынуждали соперника удаляться и реализовали моменты в большинстве, – сказал Козырев

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
logoАндрей Козырев
logoСеверсталь
logoАмур
logoКХЛ
logoМатч ТВ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Главные новости
Кеслера обвиняют в сексуальном контакте с 16-летним подростком «с применением силы или принуждения». Экс-форвард НХЛ внес залог в 50 000 долларов
2 минуты назад
НХЛ. «Вашингтон» в гостях у «Далласа», «Филадельфия» примет «Питтсбург», «Нэшвилл» против «Тампы», «Ванкувер» встретится с «Рейнджерс» и еще 12 матчей
7 минут назад
«Шанхай» проиграл 5 матчей подряд. У команды Галлана 3 поражения от московского «Динамо» в 4 играх сезона
17 минут назад
Локхарт из «Спартака» не забил в пустые ворота ЦСКА с нескольких сантиметров. Шайба попала в обе штанги
32 минуты назадВидео
«Спартак» выиграл у ЦСКА оба дерби в сезоне. Сегодня Ружичка на 59:20 забил победный гол
сегодня, 19:00Видео
КХЛ. ЦСКА проиграл «Спартаку», «Локомотив» победил «Ладу», «Динамо» Москва обыграло «Шанхай», «Трактор» уступил «Автомобилисту» по буллитам
сегодня, 18:55
«Локомотив» выиграл 4 из 5 последних матчей и идет 2-м на Западе. Команда Хартли отыгралась с 0:2, забив «Ладе» три гола после 52-й минуты
сегодня, 18:48
«Сочи» проиграл 9 матчей подряд. Команда Крикунова идет последней на Западе
сегодня, 18:28
«Северсталь» выиграла 8 матчей подряд. Команда Козырева лидирует на Западе
сегодня, 18:13
Шипачев забил впервые за 11 матчей – «Сочи». У форварда минского «Динамо» 988 (308+680) очков за карьеру в КХЛ
сегодня, 17:52Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Квартальнов о 8:2 с «Сочи»: «Хорошая реализация. Ключевой момент – пятиминутное удаление, мы забили несколько голов в большинстве»
45 минут назад
Тренер «Амура» Гальченюк о 2:6 от «Северстали»: «Стыдно за такую игру перед болельщиками. Море ошибок и неиспользованных моментов привели к такому результату»
сегодня, 19:36
«Сент-Луис» поместил Нейборса в список травмированных. Состояние форварда повторно оценят через 5 недель
сегодня, 19:07
Гру о поражении от «Автомобилиста»: «Разочарованы, что так упустили 1 балл, но сегодня была видна идентичность команды. «Трактор» многое сможет вынести из этого матча»
сегодня, 18:03
Заварухин о матче с «Трактором»: «28 блокированных бросков – командная тяжелая победа. Соперник добавлял по ходу игры, мы много оборонялись»
сегодня, 17:43
«Трактор» проиграл 3 из 4 последних матчей. Команда Гру идет 6-й на Востоке
сегодня, 16:38
Форвард «Локомотива» Фроуз: «Хартли побеждал в каждой лиге, где работал. Он знает вкус чемпионств и понимает, как работать с командой, которая ставит такие высокие задачи»
сегодня, 15:54
«Барыс» и Николишин расторгли контракт. Ранее форварда не забрали из списка отказов
сегодня, 15:32
Ферраро о «Чикаго»: «Перестройка занимает 7-10 лет, но их состав уже скорректирован, начинается приобретение молодых игроков. Бедард проведет отличный сезон, думаю»
сегодня, 14:55
Евгений Артюхин: «Овечкин бьет рекорды – все лавры больше ему, чем Малкину. Удивляет результативность Евгения – с возрастом по идее она должна быть хуже. Женя – молодец»
сегодня, 14:45