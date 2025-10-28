Козырев о 6:2 с «Амуром»: «Решающим было большинство во 2-м периоде. «Северсталь» активно играла, вынуждала соперника удаляться и реализовала моменты»
Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев подвел итоги игры с «Амуром».
Клуб из Череповца выиграл матч регулярного сезона FONBET КХЛ со счетом 6:2.
– Решающим моментом матча были действия во втором периоде, когда мы заполучили несколько попыток сыграть в большинстве и реализовали их.
– Количество шайб во втором периоде как объяснить?
– Как сказал, мы активно играли, и это привело к тому, что мы вынуждали соперника удаляться и реализовали моменты в большинстве, – сказал Козырев.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
