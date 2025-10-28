Локхарт из «Спартака» не забил в пустые ворота ЦСКА с нескольких сантиметров. Шайба попала в обе штанги
Игрок «Спартака» не забил в дерби из очень выгодного положения.
Сегодня красно-белые обыграли ЦСКА со счетом 3:2 в регулярном чемпионате FONBET КХЛ.
На последних секундах второго периода нападающий Люк Локхарт не смог забить в пустые ворота с нескольких сантиметров при счете 2:2: он дотянулся клюшкой до шайбы, но она попала в обе штанги и не пересекла линию.
Промах осени в КХЛ: вместо гола в пустые ворота – две штанги
