Локхарт из «Спартака» не забил в пустые ворота ЦСКА с нескольких сантиметров. Шайба попала в обе штанги

Игрок «Спартака» не забил в дерби из очень выгодного положения.

Сегодня красно-белые обыграли ЦСКА со счетом 3:2 в регулярном чемпионате FONBET КХЛ.

На последних секундах второго периода нападающий Люк Локхарт не смог забить в пустые ворота с нескольких сантиметров при счете 2:2: он дотянулся клюшкой до шайбы, но она попала в обе штанги и не пересекла линию.

Промах осени в КХЛ: вместо гола в пустые ворота – две штанги