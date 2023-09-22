Дмитрий Васильев о словах Ротенберга про победу СКА и прорыв блокады Ленинграда: «Не совсем корректно сравнил, эмоции, скорее всего. Лучше таких вещей избегать»

Дмитрий Васильев против сравнения победы СКА с прорывом блокады Ленинграда.

Клуб из Санкт-Петербурга победил «Северсталь» (4:1) в Фонбет Чемпионате КХЛ и завершил 5-матчевую серию поражений.

После игры главный тренер армейцев Роман Ротенберг сказал: «Такой прорыв блокады Ленинграда произошел».

« не совсем корректно сравнил. Блокаду невозможно сравнить даже со спортивными достижениями. Это был неповторимый подвиг, который совершили люди.

Скорее всего, со стороны Ротенберга это были эмоции. Не думаю, что он хотел кого-то принизить. Просто был рад прерыванию серии поражений.

Но лучше избегать таких вещей, потому что это очень тонкая грань», – заявил президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга.