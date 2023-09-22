Дмитрий Васильев о словах Ротенберга про победу СКА и прорыв блокады Ленинграда: «Не совсем корректно сравнил, эмоции, скорее всего. Лучше таких вещей избегать»

Теги СКА КХЛ Дмитрий Васильев Роман Ротенберг Р-Спорт Хоккей

Дмитрий Васильев против сравнения победы СКА с прорывом блокады Ленинграда.

Клуб из Санкт-Петербурга победил «Северсталь» (4:1) в Фонбет Чемпионате КХЛ и завершил 5-матчевую серию поражений.

После игры главный тренер армейцев Роман Ротенберг сказал: «Такой прорыв блокады Ленинграда произошел».

«Роман Ротенберг не совсем корректно сравнил. Блокаду невозможно сравнить даже со спортивными достижениями. Это был неповторимый подвиг, который совершили люди.

Скорее всего, со стороны Ротенберга это были эмоции. Не думаю, что он хотел кого-то принизить. Просто был рад прерыванию серии поражений.

Но лучше избегать таких вещей, потому что это очень тонкая грань», – заявил президент Федерации биатлона Санкт-Петербурга.

9 комментариев

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цэсемьэр
все такие тактичные, никаких «гаденышей» в высказываниях
+13
-2
+11
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Роман
Хорошо, что Ротенберг не чеченец
+7
0
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Lanc
Роман просто забыл, что финны блокировали, а не прорывали.
+7
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Сергей Лепехин
Тем более, что гражданин Финляндии, участвовавшей в блокаде
+6
0
+6
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Beloded2007
"Во всём виноваты норвежцы-астматики", - добавил Васильев.
+3
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в дамках
Рома бакланит строго в соответствии с заданным вектором. Щас все шо происходит в стране, ставится на одну ступень с Великой отечественной.
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+1
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Mohnatiy
Это он ещё ОЧЕНЬ дипломатично выразился.
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Tima_Milan
прорыв блокады, С.КА!!11
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