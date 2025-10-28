Овечкин сыграет с «Далласом» в звене с Макмайклом и Леонардом. Строум пропустит матч из-за травмы
Александр Овечкин сыграет в нетипичном для «Вашингтона» звене.
29 октября «Кэпиталс» встретятся с «Далласом» в рамках регулярного сезона НХЛ. Матч начнется в 03:30 по московскому времени.
В последнее время Овечкин играл в звене с Алексеем Протасом и Диланом Строумом, однако канадец не сможет принять участие в ближайшем матче из-за травмы нижней части тела, полученной в первом периоде игры с «Оттавой» (1:7).
На матч с «Далласом» 40-летний россиянин выйдет в звене с Коннором Макмайклом и Райаном Леонардом.
«Очевидно, у меня есть шанс сыграть бок о бок с одним из величайших игроков всех времен. Я стараюсь не принимать это как должное и просто не менять того, что я делаю. Но, возможно, я постараюсь отдать ему шайбу, если это произойдет», – сказал 20-летний Леонард.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт НХЛ
