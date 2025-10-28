«Сент-Луис» поместил Нейборса в список травмированных. Состояние форварда повторно оценят через 5 недель

Джейк Нейборс выбыл на несколько недель из-за травмы.

Генеральный менеджер «Сент-Луиса » Даг Армстронг сообщил, что клуб поместил 23-летнего нападающего в список травмированных – он повредил правую ногу.

Состояние Нейборса повторно оценят через 5 недель.

В текущем сезоне НХЛ канадский хоккеист провел 8 матчей и набрал 7 (6+1) очков при показателе полезности «-3».