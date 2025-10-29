Карбери об ошибках «Вашингтона»: «Иногда игрок давит, чтобы вернуть шайбу, и теряет позицию. Из-за этого мы уязвимы в обороне. Вы видели такое в матче с «Оттавой»

Спенсер Карбери описал ошибки, из-за которых «Вашингтон» пропускает голы.

26 октября «Кэпиталс» проиграли «Оттаве» со счетом 1:7 в рамках регулярного сезона НХЛ .

«Иногда это проявляется в давлении, нетипичном принятии решений, попытках форсировать события. Мы как раз обсуждали это сегодня утром с тренерским штабом: иногда команда начинает давить, когда шайба не у нас, потому что слишком сильно хочет что-то создать в атаке.

Я понимаю, что это кажется бессмысленным, но приведу пример. Когда игрок очень хочет повлиять на игру в атаке – забить гол, помочь при игре 5 на 5 – то, потеряв шайбу, он начинает еще сильнее давить и теряет позицию, потому что хочет вернуть [шайбу], потому что пытается забить.

В результате мы оказываемся в трудном положении, потому что игрок потерял позицию. Из-за этого мы уязвимы в обороне. Если соперник достаточно хорош, он пользуется этой возможностью. В такие моменты игрок думает: «Ну, я пытался помочь команде, а в итоге причинил ей вред в обороне».

И я думаю, вы видели что-то такое в матче с «Оттавой». Мы плохо действовали в некоторых эпизодах, проигрывали в ситуациях один в один, чего не должно быть. И, надо отдать им должное, они этим воспользовались», – сказал главный тренер «Вашингтона ».