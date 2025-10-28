«Локомотив» выиграл 4 из 5 последних матчей и идет 2-м на Западе. Команда Хартли отыгралась с 0:2, забив «Ладе» три гола после 52-й минуты

«Локомотив» выиграл 4 из 5 последних матчей.

Сегодня команда Боба Хартли обыграла «Ладу» со счетом 3:2 в матче регулярного сезона FONBET КХЛ, отыгравшись с 0:2 в третьем периоде – три шайбы были заброшены с 52-й по 59-ю минуту.

Клуб из Ярославля одержал 4 победы в 5 последних играх, проиграв только «Ак Барсу» (0:1). «Локомотив » занимает 2-е место в таблице Западной конференции, набрав 28 очков после 20 матчей.

31 октября ярославцы примут СКА.