«Северсталь» выиграла 8 матчей подряд. Команда Козырева лидирует на Западе

«Северсталь» одержала 8-ю победу подряд.

Сегодня команда Андрея Козырева обыграла «Амур » со счетом 6:2 в регулярном чемпионате FONBET КХЛ.

Клуб из Череповца выиграл все 8 последних матчей и лидирует в турнирной таблице Западной конференции, набрав 28 очков после 20 игр.

30 октября «Северсталь » примет московское «Динамо».