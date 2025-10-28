«Северсталь» выиграла 8 матчей подряд. Команда Козырева лидирует на Западе
«Северсталь» одержала 8-ю победу подряд.
Сегодня команда Андрея Козырева обыграла «Амур» со счетом 6:2 в регулярном чемпионате FONBET КХЛ.
Клуб из Череповца выиграл все 8 последних матчей и лидирует в турнирной таблице Западной конференции, набрав 28 очков после 20 игр.
30 октября «Северсталь» примет московское «Динамо».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
