Назаров о Задорове: «Детский сад. Он говорит про российских олигархов. А что, Ротшильды, Рокфеллеры, Трампы и Маски не рулят миром и Америкой?»

Теги Калгари бизнес НХЛ Андрей Назаров Никита Задоров Политика Чемпионат.com деньги Дональд Трамп Илон Маск Хоккей

Андрей Назаров считает, что Никита Задоров не понимает принципов мироустройства.

«Посмотрел интервью с Никитой Задоровым. Думал, что парень повзрослел, когда стал зарабатывать большие деньги, выступая в НХЛ. Но, судя по его словам, там до сих пор детский сад. С интервьюером давно все понятно, он признан в нашей стране иноагентом и преследует свои интересы.

Задоров же, например, говорит про российских олигархов. А что, Ротшильды, Рокфеллеры, Соросы, Трампы, Маски и их преемники не рулят миром и Америкой? Трамп вообще был президентом США, хочет баллотироваться на второй срок. Маск тоже диктует свои правила, раздает команды направо и налево.

Давайте уже все вырастем и успокоимся: деньги управляют целым миром. Так было всегда, так есть сейчас и так будет в будущем», – сказал бывший тафгай и тренер клубов КХЛ. 

Задоров о Ротенберге-тренере: «Это цирк, но об этом никто не говорит – все под системой сидят. Никто не будет выпендриваться»

Задоров о сборной России: «За ЧМ-2014 дали мерседесы и по $400 000 каждому и сказали: «Два дня, чтобы снять наличными». Нужно было реабилитироваться за ОИ. А канадцам IPad давали»

Материалы по теме

29 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Olga.t
Да, Задоров говорит о российских олигархах, потому что у него не было задачи на обзор мировой политики и экономики.
Назарова похоже положение в США беспокоит больше, чем в родной стране. По существу есть что возразить?
И вообще, такой мелочный способ съехать с темы...
+20
-4
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ivan Juniorovich
Задоров сказал, что за Назарова и Кожевникова пишут))) и в итоге оба их интервью очень похожи))) совпадение?
+10
-1
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Игорь Игорев
Ларин писал за Назарова?
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Максим Седов
Ответ Игорь Игорев
Ларин писал за Назарова?
Ларин постоянно эту мерзость от Назарова выкладывает.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Максим Седов
Назаров...давай глубже, глубже... Нежней, нежней... Может это и выглядит как диалог от немецкого п...но, но Назаров именно это делает своим языком регулярно. Мерзость.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Большое сердце Неймара
Андрюша опять из Ромы не выташил
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
memphis
А у вас негров линчуют (с)
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ковид 07.10.52
Как всегда...нормальный человек говорит о проблемах у нас, а модный патриот сразу тыкает на ненавистную америку...тьфу..
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Don_Krebs
Ротшильды и Рокфеллеры уже давно не управляют Америкой. Трамп так доуправлялся, что против него уже 4 уголовных дела заведено и есть реальный шанс присесть. Сорос вообще обычный биржевой спекулянт и инвестор, один из самых поднявшихся, но именно что один из. В 2011 году он фактически отошел от дел и крупных проектов. Америкой он, разумеется, никогда не управлял. Маск настолько управляет Америкой, что через "не хочу" выполняет все хотелки Пентагона по обеспечению нужд ВСУ спутниками Старлинк. Если кто реально и управляет Америкой, то крупные корпорации, в которых нет никакой персонифицированной власти. А в России она есть, и вся система основана на ручном управлении - об этом и говорит Задоров.
Как ведет себя крупный магнат в Америке, если ему нравится хоккей и он хочет принять участие в процессах управления? Он покупает команду или входит своим бизнесом в долю, нанимает грамотного менеджера и сидит на трибунах, смотрит на результат. Как ведет себя олигарх в России, если ему нравится хоккей? Назначает себя тренером сборной России.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
гилберт
Ответ Olga.t
Да, Задоров говорит о российских олигархах, потому что у него не было задачи на обзор мировой политики и экономики. Назарова похоже положение в США беспокоит больше, чем в родной стране. По существу есть что возразить? И вообще, такой мелочный способ съехать с темы...
Назарова не беспокоит ни положение дел в России, ни в США.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Джон Псина
деньги управляют миром но чтобы им лучше управлялось необходим качественный отлиз в коем я очень преуспел
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Olga.t
Ответ Гамарджоба Генацвале
А надо бы рассуждать с точки зрения как раз глобальной мировой политики, а не только одной страны, потому что Россия не в космосе находится. Тогда и будет более-менее объективное мнение и понимание того, что происходит.
Пути глобальной мировой политики и России резко разошлись. Не находите?
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гамарджоба Генацвале
Ответ Харламов Никита
никто не спорит что во всем мире так называемые ЭЛИТЫ рулят - клан Кеннеди возьмите. но почему Задорнова должно интересовать то как обстоят дела в стране - где он находится в командировке ?!
Он там живёт уже много лет.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Геннадий Тимченко
как же так: патриот Назаров смотрел "иностранного агента" Дудя... так можно и под влияние "иностранного агента" попасть🤔прямо таки волнуюсь за Назарова 🧐
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Mikha1
Ответ Ковид 07.10.52
Как всегда...нормальный человек говорит о проблемах у нас, а модный патриот сразу тыкает на ненавистную америку...тьфу..
Он никакой не модный. Просто бывший тафгай с отбитой башкой. Как игрок ничего из себя не представлял, как тренер-еще меньше. А как человек вообще полное г...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ковид 07.10.52
Ответ Гамарджоба Генацвале
А почему "нормальный" сравнивает зарплаты с американскими, например? Надо же своей страной заниматься и не обсуждать другие. Или это другое?
Здесь про олигархов, а вы опять на личность...тьфу...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гамарджоба Генацвале
Ответ Ковид 07.10.52
Как всегда...нормальный человек говорит о проблемах у нас, а модный патриот сразу тыкает на ненавистную америку...тьфу..
А почему "нормальный" сравнивает зарплаты с американскими, например? Надо же своей страной заниматься и не обсуждать другие. Или это другое?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Makaveli The-Don-Killuminati
Опять Ларин за него написал?)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Zloy Zlyden
Ответ Геннадий Тимченко
как же так: патриот Назаров смотрел "иностранного агента" Дудя... так можно и под влияние "иностранного агента" попасть🤔прямо таки волнуюсь за Назарова 🧐
Он не смотрел, но осуждает. Сейчас это модно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Zloy Zlyden
Ответ Харламов Никита
никто не спорит что во всем мире так называемые ЭЛИТЫ рулят - клан Кеннеди возьмите. но почему Задорнова должно интересовать то как обстоят дела в стране - где он находится в командировке ?!
Он переживает за детей путинских патриотов, они давно окопались в штатах
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Гамарджоба Генацвале
Ответ Olga.t
Пути глобальной мировой политики и России резко разошлись. Не находите?
Нет, конечно. Сколько стран так или иначе косвенно задействовано в этом конфликте?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Gonzo754
Назарову в свое время хорошенько в США настучали по голове, любить Америку ему не за что
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Федя Букин
Как тут не вспомнить суперсерию 72, когда у канадцев главным тренером был Дональд Трамп
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
catcher69
ротшильды и рокфеллеры получается платили назу зарплату когда он играл в нхл...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Огюст
Вот честно ,ничего не понял из коммента Назарова - может и к лучшему !
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий