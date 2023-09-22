Назаров о Задорове: «Детский сад. Он говорит про российских олигархов. А что, Ротшильды, Рокфеллеры, Трампы и Маски не рулят миром и Америкой?»

Андрей Назаров считает, что Никита Задоров не понимает принципов мироустройства.

«Посмотрел интервью с Никитой Задоровым. Думал, что парень повзрослел, когда стал зарабатывать большие деньги, выступая в НХЛ. Но, судя по его словам, там до сих пор детский сад. С интервьюером давно все понятно, он признан в нашей стране иноагентом и преследует свои интересы.

Задоров же, например, говорит про российских олигархов. А что, Ротшильды, Рокфеллеры, Соросы, Трампы, Маски и их преемники не рулят миром и Америкой? Трамп вообще был президентом США, хочет баллотироваться на второй срок. Маск тоже диктует свои правила, раздает команды направо и налево.

Давайте уже все вырастем и успокоимся: деньги управляют целым миром. Так было всегда, так есть сейчас и так будет в будущем», – сказал бывший тафгай и тренер клубов КХЛ.

Задоров о Ротенберге-тренере: «Это цирк, но об этом никто не говорит – все под системой сидят. Никто не будет выпендриваться»

Задоров о сборной России: «За ЧМ-2014 дали мерседесы и по $400 000 каждому и сказали: «Два дня, чтобы снять наличными». Нужно было реабилитироваться за ОИ. А канадцам IPad давали»