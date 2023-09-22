Плющев о Задорове: «Хочет показать себя больше американцем, чем они сами. Перевертышей никто не любит, попользуются и выбросят»

Владимир Плющев критически высказался об интервью Никиты Задорова.

28-летний защитник «Калгари» играет в Северной Америке с 2012 года.

« живет там, в далекой Америке, по их правилам, а их правила диктуют многие моменты. Туда же сейчас много, кто переехал: например, люди из культурной элиты, некоторые из которых тоже не стесняются в выражениях.

Никита, повторюсь, играет по их правилам, человек немножко не осознает того, что будет. Перевертышей никто не любит, их никто никогда не уважал и не будет уважать. Попользуются и выбросят как отработанный материал.

Задоров хочет показать себя больше американцем, чем сами американцы. Я, как человек, который многое прожил и через многое прошел, знаю, чем это порой заканчивается», – сказал заслуженный тренер России.

Задоров о Ротенберге-тренере: «Это цирк, но об этом никто не говорит – все под системой сидят. Никто не будет выпендриваться»

Задоров о сборной России: «За ЧМ-2014 дали мерседесы и по $400 000 каждому и сказали: «Два дня, чтобы снять наличными». Нужно было реабилитироваться за ОИ. А канадцам IPad давали»