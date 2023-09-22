Плющев о Задорове: «Хочет показать себя больше американцем, чем они сами. Перевертышей никто не любит, попользуются и выбросят»

Теги Калгари Владимир Плющев НХЛ Никита Задоров Политика Чемпионат.com Хоккей

Владимир Плющев критически высказался об интервью Никиты Задорова.

28-летний защитник «Калгари» играет в Северной Америке с 2012 года. 

«Задоров живет там, в далекой Америке, по их правилам, а их правила диктуют многие моменты. Туда же сейчас много, кто переехал: например, люди из культурной элиты, некоторые из которых тоже не стесняются в выражениях.

Никита, повторюсь, играет по их правилам, человек немножко не осознает того, что будет. Перевертышей никто не любит, их никто никогда не уважал и не будет уважать. Попользуются и выбросят как отработанный материал.

Задоров хочет показать себя больше американцем, чем сами американцы. Я, как человек, который многое прожил и через многое прошел, знаю, чем это порой заканчивается», – сказал заслуженный тренер России. 

Задоров о Ротенберге-тренере: «Это цирк, но об этом никто не говорит – все под системой сидят. Никто не будет выпендриваться»

Задоров о сборной России: «За ЧМ-2014 дали мерседесы и по $400 000 каждому и сказали: «Два дня, чтобы снять наличными». Нужно было реабилитироваться за ОИ. А канадцам IPad давали»

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20 комментариев

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Игорь Игорев
Человек живет, занимается любимым делом, кайфует, говорит, что думает. А Плющев и остальные будут в первых рядах перевертышей, когда произойдет смена режима. Вот таких как раз и не уважают и не будут нигде уважать.
+41
-5
+36
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Непристойное предложение
жополизов любят еще меньше
+35
0
+35
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kvint(ksk)
На Канделаки тв еще не запилили часом программку « Иуда из НХЛ»?
+15
0
+15
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Петр Распутин
А мог бы в путь интим войти и стать депутатом. Думай Никитос
+15
-1
+14
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Джанлука Нальюка
Ответ Красная стрела
Комментарий скрыт
Твой коммент намного более крысиный, чем интервью свободного и здраво рассуждающего, молодого хоккеиста. Побольше бы таких в россии, кто имеет точку зрения и не ссыт ее высказывать.
+9
-3
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личные рекорды это не хоккей
выбросят с 20-30 миллионами честно заработанных денег, а не с 15000 пенсии и грамотой
+3
0
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Игорь Игорев
Ответ Красная стрела
Тип Задоров мерзейший. Но с другой стороны, хорошо, когда слиты ряд проблем. Например, то что сборной столько платили, такие подарки... За что спрашивается. 🤷🏿‍♂️Они там сидят за океаном и всё их устраивает.
Обозвал, но согласился с мнением. То есть с Задоровым «не все однозначно и мы многого не знаем»?😂
+3
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+3
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личные рекорды это не хоккей
как никто не любит?
у нас сразу паспорта выдают и контракты огромные, а там даже звезды в очереди стоят с дрожащими коленками, дадут или нет
+2
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Александр Невский
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Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
правильно сказал, выбросят как украинцев .
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Zloy Zlyden
Пусть скажет об этом фетисову, пусть тот свою дочку привозит в Москву
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АндрейАршавинЛучшийФутболистМира
Сказал один из главных приспособленецев, который умеет зарабатывать только языком.
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lenson
Как говорил один музыкант Родина это не зад государя. Для Плющева видать наоборот
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golavl23
Ответ kvint(ksk)
На Канделаки тв еще не запилили часом программку « Иуда из НХЛ»?
Уже идёт 🤣
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