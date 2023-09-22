Александр Кожевников рассказал о том, как бросал курить.

– Когда-то вы курили по три пачки в день. В 2009-м бросили. С той поры – ни одной затяжки?

– Держался я долго, пять с половиной лет. За это время поправился на сорок килограммов! Со всеми вытекающими - одышка, тяжело подниматься по лестнице...

С курильщиками такое часто случается. Вместо сигарет активно налегаешь на мороженое, семечки и не замечаешь, как начинаешь толстеть. Однажды встал на весы и ужаснулся – 140!

Пытался похудеть, перепробовал кучу диет - бесполезно. Только здоровье гробил. Лишь после того, как снова закурил, вес потихоньку пришел в норму. Мне кажется, я выбрал меньшее из двух зол. Сигареты покупаю самые легкие, армянские, с минимальным содержанием никотина, – сказал двукратный олимпийский чемпион.