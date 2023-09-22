Кожевников о попытке бросить курить: «Однажды встал на весы и ужаснулся – 140 кг! Худел – бесполезно, только здоровье гробил. Как снова закурил, вес пришел в норму»

Теги Спартак Сборная России по хоккею сборная СССР КХЛ Александр Кожевников Здоровье Питание Хоккей

Александр Кожевников рассказал о том, как бросал курить.

– Когда-то вы курили по три пачки в день. В 2009-м бросили. С той поры – ни одной затяжки?

– Держался я долго, пять с половиной лет. За это время поправился на сорок килограммов! Со всеми вытекающими - одышка, тяжело подниматься по лестнице...

С курильщиками такое часто случается. Вместо сигарет активно налегаешь на мороженое, семечки и не замечаешь, как начинаешь толстеть. Однажды встал на весы и ужаснулся – 140!

Пытался похудеть, перепробовал кучу диет - бесполезно. Только здоровье гробил. Лишь после того, как снова закурил, вес потихоньку пришел в норму. Мне кажется, я выбрал меньшее из двух зол. Сигареты покупаю самые легкие, армянские, с минимальным содержанием никотина, – сказал двукратный олимпийский чемпион. 

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6 комментариев

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Геннадий Тимченко
ещё бы бросил привычку после 300 грамм водки на голодный желудок названивать авторам спортса и давать комментарии (вспоминать былое) 👍
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Раменки за Динамо
Это многое объясняет. Арарат накатил, Арарат покурил. Хотя мог, как в песне БГ - "Палёное виски и толчёный мел".
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Вадим Сидоров
Кого-то сигареты успокаивают (как моего отца), а кого-то заводят (как меня, поэтому не курю)
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Art Kalistratov
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Все срочно за сигами!
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Mohnatiy
А мог бы вместо сигарет не на мороженое налегать, а морковку грызть.
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Art Kalistratov
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Вадим Сидоров
Кого-то сигареты успокаивают (как моего отца), а кого-то заводят (как меня, поэтому не курю)
Зато виагра никакая не нужна!
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