Кожевников о бане Федотова: «Чистая политика. Хамский, наглый беспредел. Тардифу приказали – он сделал. Американцы, шведы, финны, чехи ненавидят Россию, боятся силы нашей команды»

Александр Кожевников высказался о 4-месячном бане Ивана Федотова.

Ранее Международная федерация хоккея объявила, что контракт с «Филадельфией» в действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. ЦСКА на год запретили международные трансферы.

«Ну тут все ясно и понятно – чистая политика. Хамский, наглый беспредел, где ИИХФ и глава этой федерации [Люк Тардиф] выступили в качестве пешек. Ему приказали – он сделал.

Американцы, шведы, финны, чехи – все они люто ненавидят нашу страну, наш хоккей. Потому что боятся нашей команды, силы ее и думают, что деньги все решают и нас можно запугать.

Это все мерзко, грязно, но, увы, ожидаемо. Политика давно победила спорт. Терпения ЦСКА. Терпения Федотову», – заявил двукратный олимпийский чемпион .

Ситуацию Федотова можно решить за три звонка. Но этому жестко мешают два фактора: настрой ЦСКА и позиция игрока

История с Федотовым стала сериалом на стыке драмы, комедии и абсурда. Решение ИИХФ – точно не финал

«В одно место пусть засунут», «Пиренейский осел», «Политическая проститутка». В нашем хоккее батл оскорблений после бана Федотова