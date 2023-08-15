Кожевников о бане Федотова: «Чистая политика. Хамский, наглый беспредел. Тардифу приказали – он сделал. Американцы, шведы, финны, чехи ненавидят Россию, боятся силы нашей команды»

Теги ЦСКА ИИХФ Сборная России по хоккею Филадельфия НХЛ КХЛ Александр Кожевников Политика Иван Федотов Люк Тардиф Хоккей

Александр Кожевников высказался о 4-месячном бане Ивана Федотова.

Ранее Международная федерация хоккея объявила, что контракт Ивана Федотова с «Филадельфией» в НХЛ действителен на сезон-2023/24, а соглашение с ЦСКА является нарушением трансферного регламента ИИХФ, и отстранила вратаря на 4 месяца. ЦСКА на год запретили международные трансферы. 

«Ну тут все ясно и понятно – чистая политика. Хамский, наглый беспредел, где ИИХФ и глава этой федерации [Люк Тардиф] выступили в качестве пешек. Ему приказали – он сделал.

Американцы, шведы, финны, чехи – все они люто ненавидят нашу страну, наш хоккей. Потому что боятся нашей команды, силы ее и думают, что деньги все решают и нас можно запугать.

Это все мерзко, грязно, но, увы, ожидаемо. Политика давно победила спорт. Терпения ЦСКА. Терпения Федотову», – заявил двукратный олимпийский чемпион Кожевников.

Ситуацию Федотова можно решить за три звонка. Но этому жестко мешают два фактора: настрой ЦСКА и позиция игрока

История с Федотовым стала сериалом на стыке драмы, комедии и абсурда. Решение ИИХФ – точно не финал

«В одно место пусть засунут», «Пиренейский осел», «Политическая проститутка». В нашем хоккее батл оскорблений после бана Федотова

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
KaizerSoze
А разве не беспредел подписывать человека с действующим контрактом?)
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
paradose
Что за баня Федотова? Тардиф её лично ему построил что ли? Пар хороший?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Костя Кот
ну Есматович человек хороший, никогда никого не обманет, все честно. это все НатА, заговор, враги, пендосы, бла-бла-бла. Остановись уже, Саша, дай языку отдохнуть.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Владимири Йолкиннен
да ты достал уже, алкаш. никто нас не ненавидет!
всем банально пофиг на нас
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Коршунов-73
Не понял, про проституток ничего не сказал?)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
RealFlector
Ответ KaizerSoze
А разве не беспредел подписывать человека с действующим контрактом?)
а то, как его в армию загребли, когда он цска отказал - тоже беспредел.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Eridan
Вызывайте санитаров этому товарищу.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
цэсемьэр
американцы, шведы, финны и чехи очень боятся силы нашей команды..в суперсериях со сборной Беларуси😆
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий