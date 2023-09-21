Кожевников о Гашеке: «Подлец! У него явно встряхнуло лампочку. Он восторгался Москвой, русским менталитетом, и вдруг его переклинило»

Теги Спартак Баффало Детройт Доминик Гашек НХЛ КХЛ Александр Кожевников Спорт-Экспресс Хоккей

Александр Кожевников раскритиковал Доминика Гашека за его высказывания о России.

– Последняя хоккейная новость, которая вас удивила?

– Удивляют меня только высказывания Гашека. Подлец! Гаденыш!

Я же помню, как на турнире в Швейцарии он бегал за нашими игроками. Хотел пообщаться, посидеть с нами за одним столом. Затем в «Баффало» и «Детройте» играл с русскими – ни споров, ни конфликтов.

К концу карьеры подписал контракт со «Спартаком». Восторгался Москвой, русским менталитетом. Казалось – нормальный парень.

И вдруг Гашека переклинило. То ли вышел на тренировку без шлема и шайба попала в лоб, то ли в другом месте по голове настучали. Но на шестом десятке у человека явно встряхнуло лампочку. Такой бред несет!

А может, просто завидует нашим хоккеистам. Они-то в НХЛ на вес золота, а он уже старенький, никому не нужен... – заявил двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

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19 комментариев

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David Rigert
так многие восторгались Россией! 22.03.2022г у всего мира"встряхнуло лампочку". у многих отношение "перевернулось" на 180. они подлецы или может кто-то другой?
+18
-4
+14
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Olga.t
"И вдруг его переклинило"...

Во-первых, не вдруг.
Во-вторых, не только Гашека.
+14
-2
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David Rigert
Ответ Михаил Опякин
Александру пора на программу "Есть тема"
"не все дома".
+10
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Михаил Опякин
Александру пора на программу "Есть тема"
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Melnikov1968
Сколько уже можно по десятому кругу гонять одно и то же? Самого не достало? Кожевников все-таки ограниченный человек
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grodneng
Задоров дал интервью Дудю. Держитесь, скоро начнется
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Wff
Ответ Olga.t
"И вдруг его переклинило"... Во-первых, не вдруг. Во-вторых, не только Гашека.
Переклинрло не Гашека, а Россию..И совсем не вдруг..
+4
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Adjusted
Ответ Wff
Переклинрло не Гашека, а Россию..И совсем не вдруг..
Вы из секты свидетелей сумасшедшего деда? Или из тех, у кого мировая история началась в феврале прошлого года? В каком плане-то "переклинило"?
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Алексей Тарлыков
И вдруг...
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Валентин и ыч
Может у Гашека случилось чего в феврале прошлого года?
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Истину Глаголящий
ну если по фактам, то не вдруг
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Михаил Опякин
Ответ David Rigert
"не все дома".
👍😁😁😁
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ivashka20xx
Ответ David Rigert
так многие восторгались Россией! 22.03.2022г у всего мира"встряхнуло лампочку". у многих отношение "перевернулось" на 180. они подлецы или может кто-то другой?
Зато у Кожевникова всё чудесно, никаких поводов для изоляции РФ же не давала, спорт вне политики и всё такое
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