Кожевников о Гашеке: «Подлец! У него явно встряхнуло лампочку. Он восторгался Москвой, русским менталитетом, и вдруг его переклинило»
Александр Кожевников раскритиковал Доминика Гашека за его высказывания о России.
– Последняя хоккейная новость, которая вас удивила?
– Удивляют меня только высказывания Гашека. Подлец! Гаденыш!
Я же помню, как на турнире в Швейцарии он бегал за нашими игроками. Хотел пообщаться, посидеть с нами за одним столом. Затем в «Баффало» и «Детройте» играл с русскими – ни споров, ни конфликтов.
К концу карьеры подписал контракт со «Спартаком». Восторгался Москвой, русским менталитетом. Казалось – нормальный парень.
И вдруг Гашека переклинило. То ли вышел на тренировку без шлема и шайба попала в лоб, то ли в другом месте по голове настучали. Но на шестом десятке у человека явно встряхнуло лампочку. Такой бред несет!
А может, просто завидует нашим хоккеистам. Они-то в НХЛ на вес золота, а он уже старенький, никому не нужен... – заявил двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.
Во-первых, не вдруг.
Во-вторых, не только Гашека.