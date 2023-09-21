Александр Кожевников: «Тренер АИК в 1989-м заявил: «Ненавижу русских! Играть у меня не будешь». Националист! Постоянно Полтавскую битву вспоминал»

Теги чемпионат Швеции Александр Кожевников АИК Стокгольм Спорт-Экспресс религия Хоккей

Александр Кожевников заявил, что его тренер в шведском АИК был националистом.

– Вы всегда набожным были?

– Нет. Но в какой-то момент убедился – кто-то свыше нас по жизни ведет, помогает. Разные были случаи. Расскажу об одном.

В 1989-м перебрался из «Крыльев» в шведский АИК. Возглавлял его местный тренер, который открытым текстом заявил: «Играть у меня не будешь. Я ненавижу русских!» Ну националист! В разговорах со мной постоянно Полтавскую битву вспоминал...

Я решил пойти в церковь. Православных храмов в Стокгольме нет. Нашел в доме часовенку, познакомился с батюшкой. Отношения сложились теплые, он даже ключи мне оставлял. Я ведь иногда в пять утра приезжал. Чтобы потом успеть к командному автобусу, на котором мы отправлялись на все выездные матчи. Исключение – Мальме, туда добирались самолетом.

Так вот зайду в часовенку, помолюсь, свечки поставлю – а вечером выхожу на площадку и забиваю! Либо голевую отдаю. Тренер выпускал меня на минуту. Максимум – на полторы. Но все равно в каждом матче я набирал очки! Как это объяснить? Божий промысел! – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

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4 комментария

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Oleg Olegov
Глянул стату, в АИКе 14 очков за 16 матчей, после чего уехал в Англию и там 47 очков за 11 игр. Неплохо. Жалко, что шикарный хоккеист стал таким странным экспертом.
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Дмитрий Пузырёв
Может, всë-таки мастерство изначально, а не промысел божеский?.. :-) Кожевников классным игроком был!
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Montenegro Serbian
Это он канеш сильно завернул.
Прям готовый топ-заголовок для какой-нибудь жёлтой газеты:
"Кожевников: бог помогал мне в борьбе против шведского тренера-националиста!"
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Jeff Lebowski
Ничего не понял. Если тренер Кожеве играть не давал, как тогда тот забивал и отдавал?
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