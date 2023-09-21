Александр Кожевников: «Тренер АИК в 1989-м заявил: «Ненавижу русских! Играть у меня не будешь». Националист! Постоянно Полтавскую битву вспоминал»

Александр Кожевников заявил, что его тренер в шведском АИК был националистом.

– Вы всегда набожным были?

– Нет. Но в какой-то момент убедился – кто-то свыше нас по жизни ведет, помогает. Разные были случаи. Расскажу об одном.

В 1989-м перебрался из «Крыльев» в шведский АИК. Возглавлял его местный тренер, который открытым текстом заявил: «Играть у меня не будешь. Я ненавижу русских!» Ну националист! В разговорах со мной постоянно Полтавскую битву вспоминал...

Я решил пойти в церковь. Православных храмов в Стокгольме нет. Нашел в доме часовенку, познакомился с батюшкой. Отношения сложились теплые, он даже ключи мне оставлял. Я ведь иногда в пять утра приезжал. Чтобы потом успеть к командному автобусу, на котором мы отправлялись на все выездные матчи. Исключение – Мальме, туда добирались самолетом.

Так вот зайду в часовенку, помолюсь, свечки поставлю – а вечером выхожу на площадку и забиваю! Либо голевую отдаю. Тренер выпускал меня на минуту. Максимум – на полторы. Но все равно в каждом матче я набирал очки! Как это объяснить? Божий промысел! – сказал двукратный олимпийский чемпион .