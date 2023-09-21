Александр Кожевников: «Переболел коронавирусом 2 года назад, с тех пор проблемы с памятью. Особенно на даты. Вылетели из головы напрочь!»

Теги Александр Кожевников Спорт-Экспресс коронавирус Здоровье Хоккей

Александр Кожевников рассказал о проблемах с памятью после коронавируса.

Двукратному олимпийскому чемпиону сегодня исполнилось 65 лет.

– С какими мыслями подходите к юбилею?

– Я не очень люблю дни рождения и уж тем более юбилеи. Когда ты маленький – конечно, радуешься, ждешь подарков. Но чем старше становишься, тем меньше хочется праздновать.

А сейчас и время такое, что не до шумных торжеств. Соберу в ресторане лишь самых близких друзей.

– Александр Ширвиндт говорит: «Возраст – понятие сиюминутное. Сегодня кажется, что мне 77. А назавтра может быть 120». Сколько вам – по ощущениям?

– Ну... Чувствую себя великолепно. Гораздо моложе, чем записано в паспорте. Лет на 45.

О возрасте забываю еще и потому, что два года назад переболел коронавирусом. В легкой форме – но с тех пор проблемы с памятью. Особенно на даты и дни рождения. Вылетели из головы напрочь! Все! Как будто зачистили.

Теперь без подсказки даже детей и внуков могу с днем рождения не поздравить. Да и про собственный не сразу вспоминаю, ха-ха! – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.

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5 комментариев

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Zenitchik13
Задоров во вью Дудю Кожеву упомянул
Ждем 100500 кусков вью на спортсе и в частности про Кожеву.
+2
0
+2
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Ебздрогыч
Может это последствия водки, а не коронавируса?
+2
-2
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Сергей Орлов
Это от водки.
+1
-1
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ЭХ
здоровья и долгих лет жизни ветерану...
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Геннадий Тимченко
Ответ Ебздрогыч
Может это последствия водки, а не коронавируса?
по триста перед интервью Кожевников хлещет в рамках профилактики короновируса❓🤔
0
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0
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