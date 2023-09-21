Александр Кожевников: «Я был так нужен Тихонову в сборной, что и в Сараево, и в Калгари меня привозили с больничной койки. Набирал форму, играя на одной ноге»

Александр Кожевников сообщил, что перенес девять операций на правом колене.

Двукратному олимпийскому чемпиону сегодня исполнилось 65 лет.

– Когда последний раз в хоккей играли?

– Ой, давно. Еще до пандемии. Какой же это год? Ну да, 2019-й. Выхожу с ветеранами на лед, вдруг падаю и не могу подняться. Колено не держит конек. Еду в больницу, делают рентген и говорят: «Все, Саня, откатался».

У меня же за карьеру было очень много травм. Только на правом колене – девять операций! Постоянно недолечивался, настоящий врачебный контроль отсутствовал. Если ведущий игрок – быстрее на площадку.

Мы о себе не думали – и о нас не думали. На тренировках пахал наравне со всеми. Бегал, прыгал, выполнял те же упражнения, что и остальные. Никаких поблажек.

Я был так нужен в сборной, что и в Сараево на Олимпиаду, и в Калгари меня привозили с больничной койки. Успевал набрать форму, играя на одной ноге. На здоровую, левую, ложилась вся нагрузка. В итоге и это колено стерлось в хлам. Сейчас там ни менисков, ни хрящей.

– На лед-то тянет?

– Конечно! Я бы с удовольствием за ветеранов играл. Но раз здоровье уже не позволяет, стараюсь себя не накручивать. Просто живу и радуюсь каждому дню. На все воля Господа. Вот у меня дома иконостасик. Утром встал, помолился. Сразу так хорошо на душе! – сказал двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников.