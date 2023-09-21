Стэмкос о новом контракте с «Тампой»: «Разочарован отсутствием переговоров. В конце года я говорил, что хотел бы играть и завершить здесь карьеру, но это не в моей власти»

Стивен Стэмкос разочарован отсутствием переговоров о новом контракте с «Тампой».

Срок соглашения 33-летнего форварда с кэпхитом 8,5 млн долларов рассчитан до конца сезона-2023/24. Летом 2024 года он может стать неограниченно свободным агентом.

«Честно говоря, я был разочарован отсутствием переговоров на этот счет. В конце прошлого года я сказал, что хочу достичь каких-то договоренностей до начала тренировочного лагеря. Никаких разговоров не было.

В конце прошлого года я говорил, что хотел бы продлить контракт, играть здесь и завершить здесь свою карьеру, но это не в моей власти. Я не могу сам составить контракт», – сказал капитан «Тампы» Стивен Стэмкос.