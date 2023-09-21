Стэмкос о новом контракте с «Тампой»: «Разочарован отсутствием переговоров. В конце года я говорил, что хотел бы играть и завершить здесь карьеру, но это не в моей власти»

Теги Тампа-Бэй НХЛ Стивен Стэмкос Хоккей

Стивен Стэмкос разочарован отсутствием переговоров о новом контракте с «Тампой».

Срок соглашения 33-летнего форварда с кэпхитом 8,5 млн долларов рассчитан до конца сезона-2023/24. Летом 2024 года он может стать неограниченно свободным агентом.

«Честно говоря, я был разочарован отсутствием переговоров на этот счет. В конце прошлого года я сказал, что хочу достичь каких-то договоренностей до начала тренировочного лагеря. Никаких разговоров не было.

В конце прошлого года я говорил, что хотел бы продлить контракт, играть здесь и завершить здесь свою карьеру, но это не в моей власти. Я не могу сам составить контракт», – сказал капитан «Тампы» Стивен Стэмкос.

Материалы по теме

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Cbj Fan
Тампа должна руководиться не чувствами а тем, что для нее более выгодно. Так что при всем уважении, если Стаммер не будет согласиться на приличное понижение зарплаты, вряд ли его Молнии продлят.
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Михаил Опякин
Тампа умеет вести себя с капитанами команды😁
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
adimsonekat
Ответ Биомеханоид
Если не продлят Стаммера, то это будет крайне неуважительно.
Продлят конечно, но, максимально выжав все плюсы для организации. С этим умением менеджмента Тампы, мало кто сравнится.
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Биомеханоид
Если не продлят Стаммера, то это будет крайне неуважительно.
+8
-5
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bambus
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Они не предлагают,потому что знают,что он сам не согласится играть за такие деньги.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Вадим Сидоров
Стэм делай 40+40 и контракт получишь)
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Maasd4m
Тут большой вопрос, какую пенсию Стэмкос захочет. Если скромненько и ужмется, то переподпишут без проблем. А если захочет мультов 7-8, например, то могут и не дать. Потому что за одно только имя выдавать, чтобы потом через пару лет судорожно искать того, кто примет этот контракт… ну такое себе удовольствие. Еще и пиками платить.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ryan T.
Ответ Cbj Fan
Тампа должна руководиться не чувствами а тем, что для нее более выгодно. Так что при всем уважении, если Стаммер не будет согласиться на приличное понижение зарплаты, вряд ли его Молнии продлят.
Скорее всего менеджмент "Лайтнинг" решил не рисковать и посмотреть какой сезон проведёт Стэмкос.
Но в любом случае, даже с учётом хорошего сезона, "Тампа" вряд ли сможет предложить что-то крупное.
По мне так надо отпускать. Продлять 34-летнего травматичного Стэммера - захлопнуть окончательно чемпионское окно этого костяка.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Палец Мето
Ну просто аппетиты придется поумерить Стамеске. Тогда изи подпишут.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Bratsk Bruins
Да мало ли что он хотел бы. Никто по клубам болтаться не хочет. Но 8,5 а тем более больше ему не дадут.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
k-kaprizov
Контракт будет +- как у Малкина
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
saa1910mail@gmail.com
чего то я не понял про травматичность. последние 2 сезона по 81 игре?! так травматами можно и Малкина с Кросби считать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
curdboy
У Хэйгела со следующего года новый контракт начинается, на 6.5 млн. Логично, что ЖББ ждёт цифр: в зависимости от того, насколько подрастёт "кепка", такие и будут предложения Стэммеру. А у самого Стивена есть дополнительная мотивация на сезон и, надеюсь, на огненный ПО.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий