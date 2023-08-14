Кучеров – 3-й в топ-20 лучших вингеров НХЛ, Капризов – 7-й, Овечкин – 8-й, Панарин – 9-й. Пастрняк возглавил список, Мэттью Ткачак – 2-й

Теги рейтинги Питтсбург Рейнджерс Оттава Торонто Бостон Тампа-Бэй Вашингтон Флорида Коламбус Миннесота Колорадо Эдмонтон Даллас Аризона Александр Овечкин НХЛ Патрик Кэйн Стивен Стэмкос Вегас Артемий Панарин Брэд Маршанд Никита Кучеров Виннипег Райан Нюджент-Хопкинс Марк Стоун Джонни Годро Вильям Нюландер Давид Пастрняк Кирилл Капризов Митч Марнер Микко Рантанен Кайл Коннор Мэттью Ткачак Клейтон Келлер Джейк Генцел Брэди Ткачак Джейсон Робертсон Хоккей

Александр Овечкин и еще 3 россиянина вошли в топ-20 лучших крайних форвардов НХЛ.

Сайт НХЛ представил список лучших действующих крайних нападающих.

Никита Кучеров («Тампа-Бэй») замкнул тройку. Также из россиян в список вошли Кирилл КапризовМиннесота», 7-е место), Александр Овечкин («Вашингтон», 8-е место), Артемий Панарин («Рейнджерс», 9-е место).

1. Давид Пастрняк («Бостон»)

2. Мэттью ТкачакФлорида»)

3. Никита Кучеров («Тампа-Бэй»)

4. Микко РантаненКолорадо»)

5. Джейсон РобертсонДаллас»)

6. Митч Марнер («Торонто»)

7. Кирилл Капризов («Миннесота»)

8. Александр ОвечкинВашингтон»)

9. Артемий Панарин («Рейнджерс»)

10. Брэд МаршандБостон»)

11. Стивен СтэмкосТампа-Бэй»)

12. Вильям Нюландер («Торонто»)

13. Кайл Коннор («Виннипег»)

14. Брэди Ткачак («Оттава»)

15. Райан Нюджент-Хопкинс («Эдмонтон»)

16. Джейк Генцел («Питтсбург»)

17. Джонни Годро («Коламбус»)

18. Клейтон Келлер («Аризона»)

19. Марк Стоун («Вегас»)

20. Патрик Кэйн (свободный агент)

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22 комментария

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Koulmann
Относительно прошедшего сезона вполне адекватно.
Разве что смущает разница в местах Ткачака и Стоуна. Один явно переоценен, второй явно недооценен.
+13
-2
+11
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Владимир Самсонов
Стоун должен быть выше
+8
0
+8
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ivan-off
не знаю, кого сейчас Стэмкос больше играет, но в профайле у него стоит Центр, странно, что тот же сайт ставит его в рейтинг вингеров
+5
0
+5
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_Абырвалг_
Пастрняк фантастический сезон выдал ! Если за прошедший сезон, то все по делу.
+3
0
+3
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5kywn5cddd
Ответ JohnySPB
Если в тройке с Поинтом и Кучем, то крайнего.
Если в тройке Сирелли, тоже крайнего
+2
0
+2
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JohnySPB
Ответ ivan-off
не знаю, кого сейчас Стэмкос больше играет, но в профайле у него стоит Центр, странно, что тот же сайт ставит его в рейтинг вингеров
Если в тройке с Поинтом и Кучем, то крайнего.
+2
0
+2
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Аскар Хакимов
как же Годро отлетел относительно прошлого сезона
+2
0
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Bartez1986
все эти рейтинги - пустышка без 41-летнего кудесника шайбы и клюшки из СКА
+8
-7
+1
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Mephi027
Вкусовщина
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-1
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Сергей Василинов
Как может Ткачук лучше Кучерова быть в чем у куча и по очкам и по кубкам преимущество
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AnTikVar
Круто. Я так понимаю, что тот факт, что Стэмкос чаще всех в Тампе в прошлой регулярке вставал на точку сделал его вингером?🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️.
Ну и понятно, что Стоун много пропустил и все такое, но его перфоманс в ПО явно его должен был выше вытащить.
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Сергей Орлов
Ответ Алексей Куликов
сразу оба ткачака в рейтинге? ну так себе... флоридский по делу, а вот с Оттавы...
"С Оттавы" ещё выше должен быть.
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Барин
Ответ curdboy
на удивление, даже почти адекватная ранжировка))
У Бостона с центрами как нынче, я чёт даже не проследил.
С кем Паста играть собирается?
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5kywn5cddd
Ответ Барин
У Бостона с центрами как нынче, я чёт даже не проследил. С кем Паста играть собирается?
С Захой
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curdboy
Ответ Барин
У Бостона с центрами как нынче, я чёт даже не проследил. С кем Паста играть собирается?
Ну мы вот и посмотрим, как Паста в этом сезоне выступит) как и весь Бостон))
я поэтому и написал, что почти адекватная - уже почти ожидаемо и неудивительно, что Куча везде принижают
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SeKToR
Ну а критерии то у сайта НХЛ какие хоть?) Без критериев - вкусовщина) Стоун обладатель кубка Стэнли на 19м месте и это лучший в своей команде, как будто неправильно что-то)
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curdboy
на удивление, даже почти адекватная ранжировка))
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