Кучеров – 3-й в топ-20 лучших вингеров НХЛ, Капризов – 7-й, Овечкин – 8-й, Панарин – 9-й. Пастрняк возглавил список, Мэттью Ткачак – 2-й
Александр Овечкин и еще 3 россиянина вошли в топ-20 лучших крайних форвардов НХЛ.
Сайт НХЛ представил список лучших действующих крайних нападающих.
Никита Кучеров («Тампа-Бэй») замкнул тройку. Также из россиян в список вошли Кирилл Капризов («Миннесота», 7-е место), Александр Овечкин («Вашингтон», 8-е место), Артемий Панарин («Рейнджерс», 9-е место).
1. Давид Пастрняк («Бостон»)
2. Мэттью Ткачак («Флорида»)
3. Никита Кучеров («Тампа-Бэй»)
4. Микко Рантанен («Колорадо»)
5. Джейсон Робертсон («Даллас»)
6. Митч Марнер («Торонто»)
7. Кирилл Капризов («Миннесота»)
8. Александр Овечкин («Вашингтон»)
9. Артемий Панарин («Рейнджерс»)
10. Брэд Маршанд («Бостон»)
11. Стивен Стэмкос («Тампа-Бэй»)
12. Вильям Нюландер («Торонто»)
13. Кайл Коннор («Виннипег»)
14. Брэди Ткачак («Оттава»)
15. Райан Нюджент-Хопкинс («Эдмонтон»)
16. Джейк Генцел («Питтсбург»)
17. Джонни Годро («Коламбус»)
18. Клейтон Келлер («Аризона»)
19. Марк Стоун («Вегас»)
20. Патрик Кэйн (свободный агент)
Разве что смущает разница в местах Ткачака и Стоуна. Один явно переоценен, второй явно недооценен.
Ну и понятно, что Стоун много пропустил и все такое, но его перфоманс в ПО явно его должен был выше вытащить.
С кем Паста играть собирается?
я поэтому и написал, что почти адекватная - уже почти ожидаемо и неудивительно, что Куча везде принижают