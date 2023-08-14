Кучеров – 3-й в топ-20 лучших вингеров НХЛ, Капризов – 7-й, Овечкин – 8-й, Панарин – 9-й. Пастрняк возглавил список, Мэттью Ткачак – 2-й

Александр Овечкин и еще 3 россиянина вошли в топ-20 лучших крайних форвардов НХЛ.

Сайт НХЛ представил список лучших действующих крайних нападающих.

(«Тампа-Бэй») замкнул тройку. Также из россиян в список вошли (« », 7-е место), Александр Овечкин («Вашингтон», 8-е место), Артемий Панарин (« », 9-е место).

1. («Бостон»)

2. (« »)

3. Никита Кучеров («Тампа-Бэй»)

4. (« »)

5. (« »)

6. («Торонто»)

7. Кирилл Капризов (« »)

8. (« »)

9. («Рейнджерс»)

10. (« »)

11. (« »)

12. Вильям Нюландер («Торонто»)

13. Кайл Коннор («Виннипег»)

14. Брэди Ткачак («Оттава»)

15. Райан Нюджент-Хопкинс («Эдмонтон»)

16. Джейк Генцел («Питтсбург»)

17. Джонни Годро («Коламбус»)

18. Клейтон Келлер («Аризона»)

19. Марк Стоун («Вегас»)

20. Патрик Кэйн (свободный агент)